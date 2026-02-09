  • 09.02.2026, 11:20:04
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DAS FUTTERHAUS erweitert Eigenmarken-Portfolio

Stärkung der Marktposition mit neuer Eigenmarke Landeva (FOTO)

Landeva startet mit 35 Einzelartikeln und umfasst Junior-, Mini- und Adult-Produkte, verschiedene Proteinquellen und Verpackungsgrößen. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/119466 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Elmshorn (OTS) - 

Die DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe baut mit Landeva zum Jahresbeginn ihr Eigenmarken-Portfolio aus. Damit stärkt das familiengeführte Franchiseunternehmen mit rund 450 Märkten und über 140 Franchisepartnern in Deutschland und Österreich die eigene Marktposition gegenüber dem Direktvertrieb von Industriemarken und dem Verkauf von Tiernahrung über den Lebensmitteleinzelhandel.

Die Marke Landeva umfasst Hundenahrung im Mittel- bis Premiumsegment und richtet sich an gut informierte Hundebesitzer mit einem hohen Qualitätsanspruch. Landeva startet mit 35 Einzelartikeln. Das Sortiment umfasst Junior-, Mini- und Adult-Produkte, verschiedene Proteinquellen und Verpackungsgrößen.

Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für Kunden, mehr Marge für Märkte

Mit der neuen Hundenahrung bietet DAS FUTTERHAUS seinen qualitätsorientierten Kunden ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. "Erfolgreiche Sortimentsentwicklung ist für uns die Kombination von frequenzbringenden Industriemarken und margenstarken Eigenmarken. Innerhalb unserer Sortimentsentwicklung ist Landeva eine sinnvolle Ergänzung für mehr Wirtschaftlichkeit und enge Kundenbindung", erklärt Heiner Engellandt, Leiter Gesamtsortiment bei DAS FUTTERHAUS. In Zeiten, in denen Hersteller zunehmend in den Direktvertrieb gingen oder in den LEH expandierten, seien ein steigender Eigenmarkenanteil und der Ausbau der eigenen Markenwelt ein wichtiger Schritt für profitable, zukunftsfähige Märkte. Engellandt betont: "Unsere Markenlieferanten sind und bleiben uns wichtig. Wir setzen auf eine partnerschaftliche, faire Zusammenarbeit, die auf Profitabilität bei allen Beteiligten setzt."

Hohe Produktqualität und Vertrauen in die Herkunft stärken Kundenbindung

Die Landeva-Produkte werden ausschließlich in Deutschland produziert. Dabei setzen die Produktentwickler von DAS FUTTERHAUS auf hochwertige Qualität der Inhaltsstoffe und bewährte Rezepturen. Zu den bekanntesten Eigenmarken von DAS FUTTERHAUS zählen WILDKIND, NATURplus, activa, LEX und feliton. Insgesamt gehören mit Landeva elf Eigenmarken zum Portfolio.

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