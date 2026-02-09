  • 09.02.2026, 11:20:03
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ORF-„Universum“-Erfolg bei den European Wildlife Film Awards

Preisgekrönter Einblick in Europas Wildnis

Wien (OTS) - 

Starker internationaler Auftritt für die ORF-Marke „Universum“: Bei den European Wildlife Film Awards 2026, dem höchstdotierten europäischen Naturfilmwettbewerb, wurde die renommierte ORF-Sendereihe erneut ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung fand am 7. Februar im Naturfilmkino der Botschaft der Wildtiere in der Hamburger HafenCity statt.

Die „Universum“-Produktion „Wildnis 2.0 – Die Tierwelt auf Umwegen“ von Patrick Centurioni gewann als „Bester Europäischer Film“ in der Kategorie „Conservation/Naturschutz“. Der Film rückt Europas Natur und ihre bemerkenswerte Fähigkeit zur Anpassung in den Mittelpunkt.

Mit der Episode „Majestätische Berge“ aus Christian Baumeisters „Landmark-Serie“ „Faszination Europa“ konnte sich zudem eine ORF-Koproduktion mit europäischen Partnersendern (u. a. ARTE, ARD, NRK, SVT) gegen die starke Konkurrenz durchsetzen und gewann den Award in der Kategorie „Biodiversity“.

„Ich freue mich ganz besonders, dass wir mit unserer Marke erneut internationale Maßstäbe setzen konnten“, sagt Gernot Lercher, Leiter der „Universum“-Redaktion. „Dieser Award bestätigt unseren Anspruch, europäische Natur in ihrer ganzen Vielfalt zu erzählen und ins Rampenlicht zu rücken. Als lebendigen Raum zwischen Ursprünglichkeit und Wandel, präzise beobachtet und in filmisch herausragender Qualität“, so Lercher weiter.

„Wildnis 2.0 – Die Tierwelt auf Umwegen“ richtet den Blick auf das Leben und die Herausforderungen von Wildtieren in einer vom Menschen stark veränderten Landschaft. Regisseur und Kameramann Patrick Centurioni zeigt eindrucksvoll, wie Arten wie Bartgeier, Rotfußfalke oder Großtrappe neue Lebensräume erobern – zwischen Windrädern, Autobahnen und Industrieflächen. Der Film entstand als Koproduktion von ORF, ARTE GEIE, NDR Doclights und Centurioni Images mit Unterstützung der ORF Enterprise.

Die European Wildlife Film Awards werden von der Deutschen Wildtier Stiftung initiiert und zählen zu den wichtigsten neuen Auszeichnungen für europäische Natur- und Tierfilmproduktionen. Vergeben werden Preise in sechs Kategorien: „Wildlife“, „Biodiversität“, „Conservation“, „Story“, „Kurzfilm“ sowie ein Publikumspreis. Die Preisträger werden von einer unabhängigen internationalen Fachjury gewählt.

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