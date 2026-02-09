Olympia-Rekord: Bis zu 1,3 Millionen sahen das Lindsey-Vonn-Drama im ORF

Wien (OTS) -

Es war ein erfolgreicher Tag für das Team Austria aber auch ein dramatischer, was den Skisport betrifft: Bis zu 1,270 Millionen Skifans sahen gestern, am 8. Februar 2026, live in ORF 1 die Abfahrt der Damen in Cortina, die vom schweren Sturz von Lindsey Vonn überschattet war – im Schnitt waren 1,084 Millionen bei 69 Prozent Marktanteil via ORF 1 dabei, in den jungen Zielgruppen (E–49 bzw. E–29) wurden Marktanteile von 70 bzw. 83 Prozent erreicht. Damit war dieses Rennen die meistgesehene Olympia-Abfahrt der Damen seit 2010.

Groß war auch das Publikumsinteresse an den Snowboard-Entscheidungen mit den beiden ersten Medaillen für Österreich: Bis zu 631.000 und im Schnitt 597.000 sahen den Parallel-Riesenslalom der Damen bei 46 Prozent Marktanteil und 48 bzw. 67 Prozent bei den Jungen, bis zu 740.000 jenen der Männer, im Schnitt waren 679.000 bei 48 Prozent Marktanteil (52 bzw. 72 Prozent bei den Jungen) via ORF 1 dabei.

Bis zu 723.000 und im Schnitt 679.000 Fans ließen sich im Vorabend den Silber-Lauf von Rodler Jonas Müller nicht entgehen, dabei wurde ein Marktanteil von 31 Prozent erreicht (34 bzw. 47 Prozent in den jungen Zielgruppen).

Starke Streaming-Nutzung

Die Wintersport-Fans nutzen auch die ORF-Video-Streams von den Olympischen Winterspielen intensiv: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Videos-on-Demand von den ORF-Übertragungen und -Sendungen des gestrigen Sonntags, 8. Februar, bisher insgesamt 684.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 2,2 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von rund 25 Millionen Minuten. Stärkster Live-Stream am gestrigen Sonntag war die Damen-Abfahrt mit einer Durchschnittsreichweite von 68.000.