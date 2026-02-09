Ö3-Podcast-Award 2026: Nominierungsphase läuft!

Wien (OTS) -

Was sind die aktuellen Podcast-Trends? Wer sorgt für Gesprächsstoff? Und welche neuen Stimmen starten gerade so richtig durch? Der Ö3-Podcast-Award startet mit den Hosts Jana Petrik und Fabian Kotschwar in eine neue Runde! Ab sofort kann wieder für den Lieblingspodcast abgestimmt werden. Aus allen Nominierungen ermittelt die Ö3-Redaktion gemeinsam mit einer Jury die Top 20-Podcasts aus Österreich. Die Gewinner:innen des Ö3-Podcast-Awards 2026 sowie den besten Newcomer- und den besten Corporate-Podcast präsentiert der Ö3-Wecker am Donnerstag, den 26. März.

Ö3-Podcast-Award 2026: Die Nominierungsphase läuft bereits

Noch bis Freitag, den 27. Februar (12.00 Uhr) kann auf der Ö3-Homepage für den Lieblingspodcast abgestimmt werden. Dann übernimmt die Expert:innen-Jury und ermittelt die Top 20-Podcasts des Landes. Auch heuer rückt Österreichs Podcast-Award ein besonderes Scheinwerferlicht auf neue Podcasts. Alle Podcasts, deren erste Folge zwischen 1. Oktober und 31. Dezember 2025 veröffentlicht wurden, können nominiert werden. Über die Gewinner:innen entscheidet nicht die Fachjury, sondern die Ö3-Gemeinde durch ihre Votings. Heuer zum zweiten Mal wird der Corporate-Award verliehen – damit berücksichtigt der Award die wachsende Bedeutung von Podcasts in der Unternehmenskommunikation und richtet sich vorwiegend an Unternehmen und Organisationen. Für den Gewinn ausschlaggebend in dieser Kategorie sind die Anzahl der Nominierungen und die Punkte aus der Jury-Wertung.

Ö3-Spezialsendung „Treffpunkt Podcast“

Rund um den Ö3-Podcast-Award kommt die Sendung „Treffpunkt Podcast“ für vier Spezialfolgen zurück ins Ö3-Programm. Vom 5. bis zum 19. März präsentiert Ö3-Moderatorin Jana Petrik jeweils am Donnerstag von 21.00 bis 22.00 Uhr aktuelle Highlights aus der Welt der Podcasts. Am Donnerstag, den 26. März – die „Treffpunkt Podcast“-Sendung nach der Award-Verleihung – werden ab 20.00 Uhr die Gewinner:innen des Ö3-Podcast-Awards besprochen und die besten 20 Podcasts Österreichs präsentiert.

Das ist die Expert:innen-Jury 2026

Die Jury setzt sich aus Vertreter:innen der heimischen Creator-Szene und Fachexpert:innen zusammen, darunter finden sich auch einige bekannte Namen:

Jonny Balchin, Content Creator „Austriankiwi“, Podcaster

Carina Feichtinger, Teamleiterin für Social Media & Online Marketing, dm Österreich

Eva Hettegger, Head of Content, 1000things

Andreas Hunger, Produzent und Komponist, Soundfeiler

Robin Limpek, Marco Johannes Wagner und Wolfram Felice, Gewinner des Ö3-Podcast-Awards 2025 mit „Das Café am Rande der Freundlichkeit“

Cheyenne Ochsenknecht & Nino Sifkovits

PÄM, Sängerin

Simone Reeh, Marketing Director für B2C und B2B, Nespresso Austria

Daniel Schmöltzer, Geschäftsführender Gesellschafter, The Voice Agency GmbH

Steffi Schwarzinger, Creative Lead, Fredmansky

Leonie-Rachel Soyel, Content Creatorin, Podcasterin „Couchgeflüster“

Alle Infos rund um den Ö3-Podcast-Award 2026 gibt es auf der Ö3-Homepage: https://oe3.orf.at/podcastaward/stories/3052094/

Fotos und Logos zum Download hier: https://cloud.orf.at/s/gJCanepJcPmH8nS