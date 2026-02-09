REMINDER: AVISO: Grenzschutzmaßnahmen im Burgenland – Drei Jahre Operation FOX

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, Bundespolizeidirektor Michael Takács, Landespolizeidirektor Martin Huber und Militärkommandant Gernot Gasser absolvieren am 10. Februar 2026 einen Lokalaugenschein bei einer fremdenpolizeilichen Schwerpunktaktion mit Lageeinweisung und geben anschließend Statements zu aktuellen Grenzschutzmaßnahmen ab.

Wo: Obere Hauptstraße 49 (gegenüber), 2474 Gattendorf

Wann: 10. Februar 2026, 10 Uhr

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.

Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/4cn4ezz4