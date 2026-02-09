Big Blue Marble wird Launch-Partner der AWS European Sovereign Cloud

Wien (OTS) -

Big Blue Marble, ein Anbieter von cloud-nativen Videosystemen in Broadcast-Qualität für Rundfunkveranstalter, Serviceprovider und Content-Eigentümer, ist Launch-Partner der AWS European Sovereign Cloud geworden. Im Rahmen dieser Partnerschaft können Kunden die modulare Videoarchitektur von Big Blue Marble auf AWS bereitstellen und gleichzeitig EU-Souveränitätsanforderungen erfüllen, einschließlich der Anforderungen an Datenresidenz und eine EU-basierte operative Governance.

Organisationen in ganz Europa, insbesondere in stark regulierten Branchen wie Medien, Rundfunk, öffentlicher Verwaltung und kritischer Infrastruktur, sehen sich zunehmenden Einschränkungen hinsichtlich Datenresidenz, Governance und operativer Kontrolle gegenüber. Diese Anforderungen haben die Cloud-Einführung häufig begrenzt und dazu geführt, dass viele Organisationen weiterhin auf On-Premise-Systeme oder eingeschränkte Cloud-Bereitstellungen angewiesen sind, die den heutigen Anforderungen an Performance, Resilienz und Sicherheit nicht gerecht werden. Die AWS European Sovereign Cloud bietet hier eine Alternative, indem sie eine vollumfängliche Cloud-Umgebung bereitstellt, die vollständig innerhalb der Europäischen Union entwickelt, betrieben und kontrolliert wird. So können Organisationen AWS-Services nutzen und gleichzeitig europäische Datenresidenz sowie operative Autonomie wahren.

Im Zuge dieser Partnerschaft kann Big Blue Marble damit beginnen, seine modulare Videoarchitektur auf der AWS European Sovereign Cloud bereitzustellen und zu validieren – als Teil eines schrittweisen Ansatzes zur Unterstützung souveräner Medien-Workflows. Dies ermöglicht es Rundfunkveranstaltern und Content-Eigentümern, zu prüfen, wie kritische Verarbeitungs-, Schutz- und Auslieferungskomponenten auf AWS-Infrastruktur unter europäischen Souveränitätsanforderungen betrieben werden können, ohne sich im Vorfeld auf tiefgreifende Plattformänderungen festlegen zu müssen.

„Souveränitätsanforderungen haben es vielen Organisationen lange Zeit erschwert, zentrale Medien-Workflows in die Cloud zu verlagern. Mit der AWS European Sovereign Cloud können wir unseren Kunden helfen, Live- und On-Demand-Services auf AWS mit europäischer Datenresidenz und EU-basierter Governance zu betreiben. Das bedeutet, dass sie Cloud-Services in ihren täglichen Produktions-Workflows einsetzen können, ohne zusätzliche Compliance-Risiken eingehen zu müssen“, kommentiert Krzysztof Bartkowski, CEO von Big Blue Marble Streaming & Cloud Media.

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist eine internationale Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.