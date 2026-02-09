Kwizda Agro bündelt Thermacell®-Vertrieb in Österreich

Wien (OTS) -

Kwizda Agro übernimmt mit Jahresbeginn 2026 den vollständigen Vertrieb der Thermacell® Gelsen-Repeller in Österreich. Damit verantwortet das Unternehmen neben dem bisherigen Haus-&-Garten- sowie DIY- und Elektrofachhandel nun auch die Belieferung von Stores und Online-Shops aus dem Camping-, Jagd-, Fischerei- und Sportbereich (CHFS). Die Bündelung der Vertriebsverantwortung ist Teil der konsequenten Marktbearbeitung von Kwizda Agro und stärkt die Präsenz der Marke Thermacell® in unterschiedlichen Anwendungssegmenten.

Thermacell® ist ein international tätiges US-Unternehmen mit weltweiten Vertriebspartnern. In Österreich war der Vertrieb bislang segmentiert: Während sich Kwizda Agro seit 2020 für den Haus-&-Garten- sowie den DIY- und Elektrofachhandel verantwortlich zeichnete, wurde das CHFS-Segment von einem externen Partner betreut. Mit der neuen Struktur schafft Kwizda Agro nun klare Zuständigkeiten und bietet Handelspartnern eine einheitliche Anlaufstelle.

„Die Bündelung des Thermacell®-Vertriebs ist ein konsequenter Schritt, um unsere Marktverantwortung weiter auszubauen und den österreichischen Handel noch gezielter zu unterstützen“, sagt Ronald Hamedl, Geschäftsführer von Kwizda Agro. „Thermacell® ist in unterschiedlichen Nutzungskontexten etabliert – von Terrasse und Garten bis hin zu Camping, Angeln oder Jagd. Mit der neuen Struktur stellen wir sicher, dass alle relevanten Vertriebskanäle aus einer Hand betreut werden.“

Gleiches Sortiment, unterschiedliche Einsatzbereiche

In beiden Segmenten – Haus & Garten sowie CHFS – bietet Kwizda Agro das identische Produktsortiment an. Dazu zählen gas- und akkubetriebene Thermacell® Geräte, die den Aufenthaltsbereich rasch mit einer Schutzzone gegen Gelsen und Stechmücken umgeben. Die Produkte kommen ohne Sprays, Hautkontakt oder offene Flammen aus und eignen sich damit sowohl für den Einsatz rund ums Haus als auch für Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Fischerei oder Jagd. „Aus Anwendersicht steht bei Thermacell® die einfache Anwendung im Vordergrund“, erklärt Alexander Kunkal, Manager Haus & Garten Österreich bei Kwizda Agro. „Ob beim Grillabend auf der Terrasse, beim Camping oder unterwegs – Thermacell® sorgt per Knopfdruck für zuverlässigen Schutz. Und von der mückenfreien Zone profitieren gleich mehrere Personen.“

Mit der erweiterten Marktbearbeitung fügt sich Thermacell® nahtlos in das bestehende Haus-&-Garten-Portfolio von Kwizda Agro ein. Das Unternehmen stärkt damit sein Angebot an anwenderfreundlichen Lösungen für gesunde Gärten und geschützte Aufenthaltsbereiche im Freien.

Über Kwizda Agro

Kwizda Agro ist einer der führenden Anbieter von chemischen und biologischen Pflanzenschutzlösungen in Österreich und Teil der Kwizda Unternehmensgruppe. Mit 100 Jahren Erfahrung entwickelt das Unternehmen innovative Wirkstoffe und produziert komplexe, hochwertige Formulierungen am Standort Leobendorf. Bei der Entwicklung eigener Produkte liegt heute der Fokus auf rein biologischen Pflanzenschutzmitteln – ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, das in der Unternehmensstrategie fest verankert ist und an den Standorten Leobendorf und Tulln konsequent vorangetrieben wird. Rund 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für Kwizda Agro in Österreich, Deutschland, Italien, Spanien, Ungarn, Rumänien und den USA. Über ein internationales Netzwerk unterstützt das Unternehmen Pflanzenschutzanwender mit digitalen, datenbasierten Services bei einem standortgerechten und nachhaltigen Pflanzenschutz. So leistet Kwizda Agro einen wesentlichen Beitrag zu vitalen Kulturen in der Landwirtschaft sowie zu gesunden Gärten als Orte der Erholung. Mehr Information unter http://www.kwizda-agro.com/

Über Thermacell®

Thermacell® ist ein international etablierter Anbieter von Mückenschutzlösungen für den Outdoor-Bereich. Die Produkte sind seit vielen Jahren bewährt und werden in Österreich seit 2020 von Kwizda Agro vertrieben. Thermacell®-Geräte erzeugen im Freien eine Schutzzone von bis zu 29 m² gegen Stechmücken, ohne Spray, Hautkontakt oder offene Flammen. Das Sortiment umfasst acht gas- und akkubetriebene Geräte für unterschiedliche Einsatzbereiche sowie separat erhältliche Nachfüllungen. Die einfache Handhabung und die zuverlässige Schutzwirkung machen Thermacell® zu einer etablierten Lösung für Garten, Terrasse und Outdoor-Aktivitäten. Mehr Information unter www.thermacell.at