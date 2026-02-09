FM4 Private Sessions: Privatkonzerte aus dem FM4-Universum für Vereine

Wien (OTS) -

Heuer können sich zum zweiten Mal Vereine für eine FM4 Private Session bewerben und sich damit eines von drei einzigartigen und sehr persönlichen Konzerten von Yasmo & die Klangkantine, Klangkarussell und Endless Wellness sichern. Alle Infos zur Teilnahme sind abrufbar unter https://fm4.orf.at/stories/3052063.

Österreich ist ein Land der Vereine. Mehr als 125.000 Vereine mit über 3.000.000 Mitgliedern sind hierzulande registriert. Mit der Aktion „FM4 Private Sessions – Für dich und deinen Verein“ will FM4 das Ehrenamt und das Gemeinschaftsleben in Österreich würdigen und bietet Vereinen die Möglichkeit, ihren (ehrenamtlichen) Helfer:innen und Mitgliedern ein Dankeschön auszudrücken. Mit den FM4 Privat Sessions haben sie die Möglichkeit, sich für ein Privatkonzert mit außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern zu bewerben. Dabei ist egal, um welche Art von Verein es sich handelt, jeder eingetragene Verein kann sich bewerben.

Die FM4 Private Sessions bieten auch 2026 wieder eine Auswahl an außergewöhnlichen Acts, die sich die Bewerber:innen ans Trainingsgelände, in die Tanzhalle oder jegliche andere Art von Vereinsräumlichkeit holen können. Teil der FM4 Private Sessions sind Yasmo & Die Klangkantine mit Jazz-Rap, das Dance/Electronic-Duo Klangkarussell und die Indie-Rock-Band Endless Wellness. Alle Infos zur Teilnahme sind abrufbar unter https://fm4.orf.at/stories/3052063.