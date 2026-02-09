  • 09.02.2026, 08:06:02
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  • OTS0007

Sprachen und das Recht des Stärkeren

Jura Soyfer zum 87. Todestag im KZ Buchenwald

Wien (OTS) - 

Das römische Reich ging unter. Lateinische Wörter, Redewendungen, Rhetorik, Denkweisen bleiben in vielen Sprachen lebendig - darunter in Deutsch. Jura Soyfer starb im mörderisch angelegten Konzentrationslager Buchenwald. Am 12.2.2026 beginnt um 18 Uhr eine vierzehnteilige Reihe zur Wirksamkeit des Soyferschen Werkes in über 50 Sprachen. Sein 87. Todestag wird mit einer Installation vorbereitet. Im Rahmen der INST Weltkonferenz, zu der über 15.000 TeilnehmerInnen aus rund 180 Ländern erwartet werden, ist das Weltprojekt Jura Soyfer (Sofer: Kundiger der Thora) am 16.4.2026 ein Schwerpunkt. Von besonderer Bedeutung die Verbreitung Soyfers durch Rania Elwardy (Kairo) in Arabisch. Die numerischen Konzepte der Tech Bros werden an den Börsen in Frage gestellt, zu den Fehlleistungen der Quantencomputer findet eine Expertenrunde statt, aber die Bedeutung der Zeichen, Farben, Töne wird wie immer Bestand haben. Das Recht des Stärkeren verbunden mit gescheiterten Konzepten (siehe dazu UN Charta, UN Deklaration der Menschenrechte, Gründungsakte der EU) wie Nationalismus, Rassismus, Militarismus, Faschismus wird keine Zukunft haben.

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