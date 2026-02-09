Gausium erneut Marktführer bei Reinigungsrobotern in Österreich

Wien (OTS) -

Gausium ist auch im Jahr 2025 die führende Marke für autonome Reinigungsroboter in Österreich. Das geht aus der aktuellen Studie Branchenradar Gewerbliche Reinigungsmaschinen 2026* hervor. Denzel Robotics, offizieller Österreich-Importeur der Marke Gausium, treibt die Entwicklung des stark wachsenden Robotik-Segments maßgeblich voran und verantwortet den Großteil der Marktdurchdringung.

Aufgrund der stark wachsenden Bedeutung autonomer Reinigungslösungen werden Reinigungsroboter im Branchenradar 2025 erstmals auch auf Ebene der Herstellermarken ausgewiesen. In dieser Betrachtung belegt Gausium klar den ersten Platz: Insgesamt 126 verkaufte Reinigungsroboter entfallen 2025 in Österreich auf die Marke.

Damit erreicht Gausium einen Marktanteil von 48,5 Prozent nach Absatz-Stückzahlen und 37,5 Prozent nach Umsatz und liegt sowohl mengen- als auch wertmäßig deutlich vor dem Mitbewerb. Die nachfolgenden Anbieter bleiben mit großem Abstand zurück.

Reinigungsrobotik als klarer Wachstumstreiber

Der Markt für gewerbliche Reinigungsmaschinen zeigt insgesamt eine positive Entwicklung, wobei Reinigungsroboter erneut das mit Abstand dynamischste Segment darstellen. Laut Branchenradar wächst der Absatz von Reinigungsrobotern im Jahr 2025 um 160 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Während klassische Maschinensegmente teils unter Preisdruck stehen, entwickelt sich die Robotik kontinuierlich und strukturell positiv – getragen von Effizienzanforderungen, Automatisierung und wachsendem Fachkräftemangel.

In diesem Umfeld positioniert sich Gausium als technologische Leitmarke für leistungsfähige, autonome Reinigungssysteme, die insbesondere für großflächige, anspruchsvolle Einsatzbereiche konzipiert sind.

Technologie, Marktbearbeitung und Service als Erfolgsfaktoren

Gausium-Reinigungsroboter wurden von Beginn an als autonome Systeme entwickelt. Moderne Sensorik, KI-gestützte Navigation, hohe Reinigungsleistung und intuitive Bedienkonzepte bilden die technologische Basis. Das breite Portfolio ermöglicht passgenaue Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen – von Einzelhandel und Hotellerie über Industrie bis hin zu Verkehrsinfrastruktur.

„ Die erneute Marktführerschaft von Gausium bestätigt, dass wir mit unserer klaren Fokussierung auf professionelle Reinigungsrobotik richtig liegen “, erklärt Ing. Mag. Jürgen Höller, Geschäftsführer von Denzel Robotics. „ Entscheidend für diesen Erfolg sind nicht nur die Technologie selbst, sondern vor allem eine strukturierte Marktbearbeitung, hohe Servicequalität und die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden. Reinigungsroboter sind heute ein fixer Bestandteil moderner Gebäudereinigung – und ihr Stellenwert wird weiter wachsen. “

Europäische Relevanz über den österreichischen Markt hinaus

Das im Branchenradar ausgewiesene Marktvolumen bezieht sich ausschließlich auf Österreich. Denzel Robotics ist jedoch deutlich über diesen Markt hinaus aktiv und zählt auch im europäischen Kontext zu den relevanten Distributions- und Servicepartnern für professionelle Reinigungsrobotik.

Im Jahr 2025 hat Denzel Robotics europaweit insgesamt 240 autonome Reinigungsroboter abgesetzt. Die hohe Stückzahl unterstreicht die operative Größe des Unternehmens sowie die Erfahrung in Implementierung, Betrieb und Service komplexer Robotiklösungen im professionellen Umfeld.

Zentrales Robotics-Lager in Wien als europäischer Hub

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das eigens für den Geschäftsbereich Robotics eingerichtete Zentrallager in Wien. Von dort aus beliefert Denzel Robotics – zusätzlich zum österreichischen Markt – aktuell Kunden und Partner in folgenden Ländern: Deutschland, Schweiz, Italien, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Litauen, Bulgarien, Polen, Kroatien und Griechenland.

Durch den hohen Warenumschlag profitieren Kunden insbesondere in dieser technologisch dynamischen Branche davon, dass jederzeit die neuesten Gerätegenerationen verfügbar sind. Dies stellt einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in einem Markt mit kurzen Innovationszyklen und rascher Produktweiterentwicklung dar.

Großkundenprojekte als Beleg für Skalierungsfähigkeit

Neben der breiten Marktdurchdringung im Tagesgeschäft gewinnt Denzel Robotics zunehmend auch großvolumige Ausschreibungen international tätiger Handels- und Immobilienunternehmen.

Im Jahr 2025 konnte die XXXLutz Gruppe als Großkunde gewonnen werden. Im Rahmen dieser Ausschreibung wurden in Österreich eine deutlich zweistellige Anzahl an Reinigungsrobotern des Modells Scrubber 50 / Omnie abgerufen. Darüber hinaus wurde eine Folgeausschreibung für Deutschland gewonnen, deren Ausrollung bereits 2025 begonnen hat.

Für die Implementierung und den laufenden Service in Deutschland arbeitet Denzel Robotics mit einem deutschen Distributor für Gausium zusammen, um den hohen Qualitäts- und Serviceansprüchen auch international gerecht zu werden. Die im Rahmen der deutschen Ausschreibung vorgesehenen Geräte sind nicht in den im Branchenradar ausgewiesenen Absatzstückzahlen für Österreich enthalten.

Nachhaltiges Wachstum durch starke Partnerschaften

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bleibt das gezielt aufgebaute Partnernetzwerk von Denzel Robotics. Gemeinsam mit autorisierten Fachhandelspartnern wird der Markt systematisch entwickelt und professionell betreut. Diese Kombination aus Herstellerkompetenz, lokaler Marktkenntnis und Serviceinfrastruktur schafft Vertrauen und sorgt für nachhaltige Marktdurchdringung.

Ausblick: Marktführerschaft mit Perspektive

Die Prognosen des Branchenradars bestätigen den langfristigen Wachstumstrend in der Reinigungsrobotik. Auch in den kommenden Jahren wird das Segment überdurchschnittlich wachsen und einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung im Gesamtmarkt leisten.

„ Unser Anspruch ist es nicht nur, Marktführer zu sein, sondern diese Position langfristig abzusichern. Wir investieren gezielt in Know-how, Team und Servicekapazitäten, um unsere Kunden auch künftig auf höchst professionellem Niveau zu begleiten “, so Höller.

* Studie `Branchenradar Gewerbliche Reinigungsmaschinen in Österreich´, erschienen Februar 2026; BRANCHENRADAR.com Marktanalyse GmbH, Wien.