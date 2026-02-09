Kapsch TrafficCom gewinnt einzigartiges Satellitenmautprojekt in Litauen

Wien (OTS) -

Weltweit erste öffentliche Ausschreibung für Satellitenmaut über Smartphone-App

End-to-End-System von Kapsch TrafficCom für 2.851 km Straßen

System soll Anfang 2027 in Betrieb gehen

Kapsch TrafficCom gibt bekannt, dass das Unternehmen ein End-to-End-Mautsystem für Lkw für Via Lietuva, die litauische Straßenverkehrsbehörde, liefern und betreiben wird.

Das im Februar vergebene Projekt sieht vor, dass das Unternehmen das Satelliten-Mautsystem innerhalb der nächsten acht Monate liefert und fünf Jahre lang den technischen Betrieb übernimmt. Das in Litauen „e-Maut“ (elektronische Maut) genannte Mautsystem, das 2.851 km Straße umfasst, bemautet alle regulären Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen. Der Projektwert beläuft sich auf 13,4 Millionen Euro (ohne MwSt.).

Die öffentliche Ausschreibung für dieses Projekt ist weltweit die erste ihrer Art, die eine Mautabwicklung über eine spezielle Smartphone-App vorsieht. Im Rahmen des Projekts wird Kapsch TrafficCom eine satellitengestützte Lösung liefern, mit der die Nutzer auf Basis der tatsächlich auf dem Straßennetz zurückgelegten Strecke bemautet werden, im Gegensatz zum bisher verwendeten Vignettensystem.

Juras Taminskas, Minister für Verkehr und Kommunikation in Litauen, sagt: „Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung markiert einen Wendepunkt: Nach fünf Jahren Stagnation wird das E-Maut-Projekt endlich umgesetzt. Litauen ist damit das erste baltische Land, das E-Maut einführt. Wir wenden das richtige Prinzip an: Wer mehr fährt und mehr Umweltverschmutzung verursacht, trägt auch mehr zur Instandhaltung der Straßen bei. Gleichzeitig handelt es sich um einen technologischen Durchbruch: Das elektronische Mautsystem wird zur Sicherheit und Intelligenz der litauischen Straßen beitragen.“

Carolin Treichl, EVP EMEA bei Kapsch TrafficCom, kommentiert: „Mit unserer Maut-App bieten wir ein umfassendes Nutzererlebnis – eine echte One-Stop-Shop-Lösung. Von der DSGVO-konformen Verarbeitung von Standortdaten bis hin zur Anzeige von Mautbeträgen, Zahlungsvorgängen und vergangenen Fahrten ist dies ein Meilenstein für unsere Branche.“

Die Nutzer können ihre Mautgebühren über Google Pay, Apple Pay, Kredit- und Debitkarten sowie Tankkarten bezahlen und haben somit eine Vielzahl von Zahlungsoptionen zur Auswahl. Das System wird auch die Möglichkeit bieten, Routenpässe zu erwerben, sodass Nutzer, die kurzfristig das litauische Straßennetz nutzen müssen, ebenfalls die korrekten Mautgebühren bezahlen können. Alle Daten und Transaktionen werden in Übereinstimmung mit den neuesten Sicherheitsstandards und Datenschutzbestimmungen verarbeitet und abgewickelt.

Das System basiert auf der Satellitentechnologie von Kapsch TrafficCom, welche die von Smartphones gesendeten Standortdaten mit einer Karte des litauischen Straßennetzes abgleicht, genaue Mautgebühren berechnet und diese an die von Kapsch entwickelte App zurücksendet, die den Zahlungsvorgang abwickelt. Alle Daten werden vor Ort in litauischen staatlichen Rechenzentren gespeichert und verarbeitet, sodass die Behörde die volle Kontrolle über die Mautinformationen hat.

Michael Weber, Head of Sales EMEA bei Kapsch TrafficCom, erklärt weiter: „Wir sind nicht auf straßenseitige Infrastruktur angewiesen, was bedeutet, dass die Entwicklung, Lieferung und der Betrieb des Systems effizienter sind als bei anderen Mautmethoden. Unser System ist auch in der Lage, Daten von europäischen EETS-Mautanbietern sowie von Track & Trace-Geräten zu integrieren, sodass die Nutzer neben der von uns entwickelten Smartphone-App auch ihre eigenen Geräte verwenden können.”

Die Lieferung beginnt im Februar 2026, das Mautsystem soll Anfang 2027 in Betrieb genommen werden und wird von Kapsch TrafficCom für fünf Jahre betrieben, mit optionalen Verlängerungen. Im Rahmen des Vertrags haben sich die litauischen Behörden für einen Solution-as-a-Service-Ansatz entschieden, der ihnen mehr Flexibilität und Unabhängigkeit bietet als teure infrastrukturbasierte Mautsysteme.

Martynas Gedaminskas, CEO von Via Lietuva, betont: „Die Partnerschaft mit Kapsch TrafficCom gibt uns die Gewissheit, dass das System termingerecht, sicher und gemäß den höchsten Standards implementiert wird. Mit der Unterzeichnung dieses Vertrags treten wir in eine neue Phase des Straßenverkehrsmanagements ein und übernehmen eine Führungsrolle in der baltischen Region. Das elektronische Mautsystem ermöglicht eine transparente und faire Gebührenerhebung für schwere Fahrzeuge auf nationalen mautpflichtigen Straßen, sichert eine stabile Finanzierung des litauischen Straßenfonds und trägt zur Schaffung eines effizienteren Verkehrsnetzes bei.“

Das litauische Satelliten-Mautsystem ist das neueste einer wachsenden Reihe von „Infrastruktur-light“-Mautsystemen von Kapsch TrafficCom, die die bahnbrechende Satellitentechnologie des Unternehmens für maximale Genauigkeit und Mauterhebung nutzen.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom 10. bis 13. März am Kapsch-Stand auf der Intertraffic Amsterdam.