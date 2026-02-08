Bundesheer: Olympia-Silber für Heeressportler Jonas Müller

Wien (OTS) -

Der Heeressportler, der bereits nach dem ersten Durchgang auf Rang zwei gelegen war, sicherte sich nach vier Läufen erneut den zweiten Platz. Der Rückstand auf den deutschen Olympiasieger Max Langenhan betrug knapp sechs Zehntelsekunden. Für Zugsführer Müller ist es nach zwei WM- und drei EM-Goldmedaillen die erste olympische Medaille.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Ich gratuliere Zugsführer Jonas Müller herzlich zu seiner Silbermedaille. Diese Leistung ist das Ergebnis von harter Arbeit, Leidenschaft und großer persönlicher Stärke. Er hat eindrucksvoll bewiesen, was mit Entschlossenheit möglich ist. Ich wünsche ihm für die kommenden Rennen bei den Olympischen Spielen weiterhin viel Erfolg“

Der Medaillengewinn ist das Ergebnis einer insgesamt sehr erfolgreichen Saison für den Vorarlberger vom Heeres-Leistungssportzentrum Dornbirn. Bereits im Vorfeld überzeugte der Heeressportler mit mehreren Podestplätzen im Weltcup und konstanten Top-Platzierungen bei internationalen Rennen. Olympiasilber veredelt seine starke Saison.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen- und Paralympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.