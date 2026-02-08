Snowboard-Ass Benjamin Karl holt Gold bei den Olympischen Winterspielen 2026

St. Pölten (OTS) -

Großer Jubel aus Niederösterreichischer Sicht: Snowboard-Routinier Benjamin Karl holte sich bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo die Goldmedaille im Parallel-Riesentorlauf. Mit einer herausragenden Vorstellung auf Olympischer Bühne sicherte sich der Niederösterreicher sein bereits viertes Olympisches Edelmetall und setzte damit einen weiteren Meilenstein in einer einzigartigen Karriere.

Im entscheidenden Moment zeigte der gebürtige Wilhelmsburger einmal mehr seine Klasse, Routine und Nervenstärke. Mit souveränen Läufen ließ Benjamin Karl der internationalen Konkurrenz keine Chance und krönte sich verdient zum Olympiasieger.

„Herzlichen Glückwunsch an Benjamin Karl zu diesem sensationellen Olympiasieg! Mit dieser Goldmedaille setzt er seiner ohnehin herausragenden Karriere einmal mehr die Krone als erfolgreichster Snowboarder aller Zeiten auf. Vier Olympische Medaillen sind Ausdruck von jahrelanger Weltklasse, Konstanz und unermüdlichem Einsatz. Benjamin Karl ist ein Vorbild an Leidenschat, Leistungsbereitschaft und Durchhaltevermögen. Er hat mit diesem Erfolg ein weiteres Kapitel österreichischer Sportgeschichte geschrieben. Ganz Niederösterreich ist stolz auf diese außergewöhnliche Leistung“, gratuliert Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Bereits vor den Olympischen Winterspielen 2026 hat der 40-Jährige sportlich alles erreicht, was es im Snowboardsport zu gewinnen gibt: Einen kompletten Medaillensatz bei Olympischen Winterspielen, acht Medaillen bei Weltmeisterschaft – darunter fünfmal Gold – sowie vier große Kristallkugeln für den Gesamtweltcup. Nach Silber in Vancouver 2010, Bronze in Sotschi 2014 und Gold in Peking 2022 unterstreicht der Olympiasieg in Mailand und Corina d’Ampezzo eindrucksvoll seinen Status als erfolgreichster Snowboarder aller Zeiten.

Weitere Informationen bei Patrick Pfaller, Leitung Presse & Kommunikation SPORTLAND Niederösterreich, Kontakt: +43 676 812 19876, [email protected]