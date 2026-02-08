  • 08.02.2026, 14:55:02
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LH Mikl-Leitner: Gratulation an Snowboarder Benjamin Karl zur Olympia-Goldmedaille

Benjamin Karl krönt sich erneut zum Olympiasieger

St. Pölten (OTS) - 

„Benjamin Karl hat heute einmal mehr Sportgeschichte geschrieben“, gratuliert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dem Ausnahme-Athleten zur Goldmedaille im Snowboard Parallel-Riesenslalom bei den Olympischen Winterspielen in Milano Cortina. „Schon 2022 hat er mit seinem Olympiasieg in Peking ein sportliches Märchen wahr gemacht – und nun beweist er erneut eindrucksvoll, dass er zu den ganz Großen seines Sports zählt. Benjamin, ganz Niederösterreich ist unglaublich stolz auf dich“, so die Landeshauptfrau.

Mit seinem heutigen Erfolg setzt der Wilhelmsburger ein weiteres Ausrufezeichen in einer außergewöhnlichen Karriere. Benjamin Karl zählt seit vielen Jahren zur absoluten Weltspitze im Snowboard-Sport und hat sich durch seine Konstanz, seine Nervenstärke und seinen unbändigen Willen immer wieder an die Spitze gekämpft.

„Benjamin Karl ist eine echte Kämpfernatur und ein Vorzeige-Athlet. Er zeigt, was möglich ist, wenn man hart arbeitet, an sich glaubt und niemals aufgibt. Mit seiner zweiten Olympia-Goldmedaille ist er nicht nur ein Aushängeschild für den österreichischen Sport, sondern auch ein inspirierendes Vorbild für unsere Jugend. Niederösterreich gratuliert von Herzen zu dieser großartigen Leistung“, betont Mikl-Leitner.

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