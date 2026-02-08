  • 08.02.2026, 11:49:32
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Industriellenvereinigung zeigt sich über Ableben von ehemaligem IV-Vizepräsidenten Welser tief betroffen

Unternehmer und Industrievertreter mit Handschlagqualität

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) zeigt sich angesichts des Ablebens des Industriellen Wolfgang Welser tief betroffen. Welser war über Jahrzehnte eine prägende Unternehmerpersönlichkeit und leistete – neben seinen mannigfaltigen Tätigkeiten als Obmann der Bundessparte Industrie und im Fachverband der Metalltechnischen Industrie in der WKO – als Vizepräsident der Industriellenvereinigung und Aufsichtsrat der ÖIAG einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Industriestandorts Österreich.

Mit seinem unternehmerischen Weitblick, seinem Verantwortungsbewusstsein und seiner Handschlagqualität genoss Wolfgang Welser hohe Anerkennung weit über die Industrie hinaus. Sein Wirken hat die Industriellenvereinigung wie auch die österreichische Wirtschaft nachhaltig geprägt.

Die Industriellenvereinigung spricht der Familie, seinen engen Wegbegleitern sowie Freunden in dieser schweren Stunde ihre tief empfundene Anteilnahme aus.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

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