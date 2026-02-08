Bundesheer: Nettopersonalzuwachs von 695 Personen im Jahr 2025

Wien (OTS) -

Das Bundesheer hat im Jahr 2025 trotz Abgängen (Pensionierungen, Kündigungen und andere Gründe) einen deutlichen Anstieg bei den Personalaufnahmen verzeichnet und damit mehr neue Mitarbeiter gewonnen als im Vorjahr. Im Rahmen der Personaloffensive „Mission Vorwärts“ starteten im Jahr 2025 mehr als 3.039 Männer und Frauen ihre Laufbahn beim Bundesheer. Im selben Zeitraum wurden 2.344 Abgänge verzeichnet. Das Ergebnis: ein Nettopersonalzuwachs von 695 Personen und somit eine sehr positive Personalentwicklung.

„Unsere ‚Mission Vorwärts‘ bedeutet mehr als nur Geräte anzuschaffen, sie stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Das beste und modernste Gerät nützt nichts, wenn wir nicht ausreichend Soldatinnen und Soldaten haben, die es bedienen. Der starke Zuwachs an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigt, wie attraktiv die berufliche Karriere beim Bundesheer ist. Damit sichern wir die Einsatzbereitschaft, stärken die Führungskompetenz und setzen gerade in herausfordernden Zeiten ein klares Signal für die Sicherheit unseres Landes, zum Schutz unserer Demokratie, unserer Freiheit und unserer Neutralität“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Ein positiver Anstieg zeigt sich bei den Soldaten: Im Jahr 2025 wurden 1.776 Aufnahmen verzeichnet, denen 1.372 Abgänge gegenüberstehen; ein Plus von 404 Soldaten. Auch im zivilen Bereich war ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen: Bei 1.263 Aufnahmen und 972 Abgängen ergibt sich ein Wachstum von 291 zivilen Mitarbeitern. Die Lehrlingsaufnahmen zeigen ebenso eine positive Entwicklung: 105 Lehrlinge, darunter 61 Männer und 44 Frauen, haben 2025 ihre Ausbildung beim Bundesheer begonnen. Nach Abgang von 26 Personen bleibt ein Zuwachs von 79 Lehrlingen. Die meisten von ihnen starteten ihre Ausbildung in der Steiermark, in Wien und in Oberösterreich, vorwiegend in technischen und administrativen Bereichen.

Zahlen aus den Bundesländern

In mehreren Bundesländern war der Personalzuwachs im Jahr 2025 besonders deutlich spürbar. In Kärnten wurden 248 Aufnahmen verzeichnet, denen 182 Abgänge gegenüberstehen; dies ergibt einen klaren Nettozuwachs von 66 Personen. Auch in der Steiermark fällt der Zuwachs positiv aus: Mit 392 Aufnahmen und 322 Abgängen konnte dort ebenfalls ein signifikanter Personalzuwachs von 70 Mitarbeitern verzeichnet werden. In Niederösterreich zeigt sich die stärkste Entwicklung unter den drei Bundesländern: 682 Aufnahmen stehen 476 Abgänge gegenüber, was einen deutlichen Nettozuwachs von 206 und eine stabile Entwicklung des Personalbestands in der Region bedeutet. Auch auf einzelne Standorte zeichnet sich diese Entwicklung ab. In der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg, dem größten Standort des Bundesheeres, wurden im Jahr 2025 insgesamt 200 militärische und zivile Aufnahmen verzeichnet, denen 168 Ausscheider gegenüberstanden. Auch die Montecuccoli-Kaserne im Burgenland entwickelte sich positiv: Bei den Personalzahlen stehen 45 Aufnahmen den 19 Abgängen gegenüber, was zu einem deutlichen Zuwachs von 26 führt.

Weiterführende Informationen zu aktuellen Stellenangeboten über die Jobbörse des Bundesheeres unter https://karriere.bundesheer.at/