- 07.02.2026, 11:03:32
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ÖAMTC: Dichter Reiseverkehr nun auch in Salzburg und in der Steiermark
Urlauberschichtwechsel führte zu Staus
Nach dem es ab den frühen Morgenstunden in Vorarlberg und Tirol am Samstag bereits zu den prognostizierten Staus wegen des Urlauberschichtwechsels gekommen war, verzeichneten die ÖAMTC-Expert:innen ab dem späteren Vormittag weitere Behinderungen in Salzburg und in der Steiermark.
In Salzburg kam es auf der Tauern Autobahn (A10) im Rückreiseverkehr Richtung Deutschland zu Verzögerungen zwischen dem Knoten Pongau und Golling. Auf der Pinzgauer Straße (B311) standen Autofahrende von Lend bis St. Johann im Pongau abschnittsweise immer wieder im Stau.
In der Steiermark ging es auf der Ennstal Straße (B320) von Schladming bis Liezen laut ÖAMTC abschnittsweise nur langsam voran.
(Forts. mögl.)
Lasser/Nukic
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