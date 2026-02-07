  • 07.02.2026, 10:34:02
  • /
  • OTS0008

Sanierungsstopp ist Schlag ins Gesicht der Bauwirtschaft

Förderchaos zerstört Planungssicherheit und gefährdet Betriebe und Arbeitsplätze

Österreich (OTS) - 

Der kurzfristige Stopp der Sanierungsförderung ist ein direkter Angriff auf die Bauwirtschaft und ein weiteres Beispiel für fehlende wirtschaftspolitische Verlässlichkeit. Noch vor wenigen Monaten wurde eine mehrjährige Sanierungsoffensive angekündigt – nun werden Förderzusagen abrupt eingeschränkt und Investitionen ausgebremst.

Gerade in einer angespannten konjunkturellen Lage sind Planungssicherheit und Verlässlichkeit entscheidend. Stattdessen erleben Betriebe erneut eine Stop-and-Go-Politik, die Aufträge verhindert, Investitionen verzögert und Arbeitsplätze gefährdet.

Auch die Argumentation, wonach einzelne technische Maßnahmen ausreichend seien, greift zu kurz. Ohne umfassende Sanierung bleibt der tatsächliche Energieverbrauch weitgehend unverändert – nachhaltige Effekte bleiben aus.

Bundesfachrat Christoph Hofbauer, Fraktionssprecher der Freiheitlichen Wirtschaft in der Bundesinnung Bau, abschließend:„Dieser Sanierungsstopp ist ein Schlag ins Gesicht der Bauwirtschaft. Wer Förderzusagen zurückzieht und Planungssicherheit zerstört, gefährdet Betriebe, Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Österreich.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Wirtschaft
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitliche Wirtschaft

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Wirtschaft
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fw.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright