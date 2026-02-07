ÖAMTC: Staus wegen Urlauberschichtwechsels in Vorarlberg und Tirol

Wien (OTS) -

Die vom ÖAMTC prognostizierten Staus wegen des Urlauberschichtwechsels starteten bereits Samstagfrüh. So führte ein Unfall auf der deutschen A93 bereits gegen 07:00 Uhr zu einem zehn Kilometer langen Rückstau auf die Inntal Autobahn (A12) bis Kirchbichl. Im Tiroler Zillertal standen die Kolonnen zwischen Strass und Fügen in beiden Richtungen still, wodurch Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel veranlasst werden musste. Dass es auch auf der Fernpassstrecke (B179) abschnittsweise in beiden Richtungen zu Verzögerungen kam, war für die ÖAMTC-Expert:innen nichts Neues.

In Vorarlberg mussten sich Autofahrende auf der Rheintal Autobahn (A14) vor der Abfahrt ins Montafon und in weiterer Folge auf der L188 in Geduld üben. Auch auf der Arlberg Schnellstraße (S16) ging es zwischen Bings und Dalaas nur langsam voran.

(Forts. mögl.)

Lasser/Nukic