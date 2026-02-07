Lotto: Am Sonntag wartet ein Jackpot mit 1,3 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Für die Lotto Bonus Ziehung am Freitagabend hatte niemand einen Tipp mit den “sechs Richtigen”, bestehend aus den Zahlen 9, 21, 25, 35, 36 und 44, abgegeben. Damit wartet nun am Sonntag ein Lotto Jackpot mit 1,3 Millionen Euro auf die Spielteilnehmer:innen.



Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es hingegen einen Solo-Gewinn in Wien. Hier war es der neunte von zwölf gespielten Quicktipps, auf dem lediglich die Zahl 36 auf den Sechser fehlte. Der Gewinn für den Fünfer mit Zusatzzahl beträgt etwas mehr als 78.000 Euro.



Die 30.000 Euro, die als Bonus unter allen mitspielenden Lotto Tipps verlost wurden, gingen gestern an einen bzw. eine Spielteilnehmer:in, der oder die über win2day an der Ziehung teilgenommen hatte.



LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es keinen Sechser. Davon profitieren hier allerdings die LottoPlus Fünfer. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme des Sechser-Rangs auf sie aufgeteilt. Jeder der 22 LottoPlus Fünfer erhält somit knapp 9.800 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es wieder um rund 150.000 Euro.



Joker

Beim Joker war die richtige Joker-Kombination auf einem Lotto Normalschein zu finden, allerdings war das “Ja” zum Joker nicht angekreuzt. Damit wird hier aus dem Jackpot nun ein Doppeljackpot mit 600.000 Euro.



Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 6. Februar 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen