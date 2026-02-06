LH Mikl-Leitner zum Ableben von Unternehmer Wolfgang Welser

St. Pölten (OTS) -

„Mit Wolfgang Welser verliert Niederösterreich eine prägende Unternehmerpersönlichkeit, die über Jahrzehnte hinweg mit Weitblick, Innovationskraft und großer Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewirkt hat“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Ableben von Kommerzialrat Wolfgang Welser. „Er war ein Gestalter und ein Anpacker, der nicht nur ein Familienunternehmen maßgeblich weiterentwickelt und international positioniert hat, sondern auch weit über den eigenen Betrieb hinaus Verantwortung für den Industriestandort übernommen hat.“

Wolfgang Welser habe die Entwicklung der Unternehmensgruppe Welser Profile jahrelang mit einem klaren Zukunftsblick geprägt, so Mikl-Leitner. Gleichzeitig habe er sich mit großem Einsatz in der Interessenvertretung und in zentralen Fragen der österreichischen Industriepolitik engagiert - „stets mit einem offenen Ohr, einer klaren Haltung und gelebter Handschlagqualität“, erinnert sie sich. „Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie, seinen Wegbegleitern sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, so Mikl-Leitner abschließend.

Wolfgang Welser wurde am 7. Februar 1948 in Ybbsitz geboren und trat nach der HTL-Matura früh ins Familienunternehmen Welser Profile ein, das er mehr als drei Jahrzehnte lang führte. Gemeinsam mit seiner Mutter Waltraud und seinem Bruder Helmut wurde er 2014 mit dem „Silbernen Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ ausgezeichnet. Wolfgang Welser ist am 5. Februar 2026 kurz vor seinem 78. Geburtstag verstorben.