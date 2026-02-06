  • 06.02.2026, 14:05:03
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  • OTS0069

AVISO - Vortrag "Schule unter Druck - Herausforderungen durch den Politischen Islam"

Am 10. Februar mit LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Experten

Sankt Pölten (OTS) - 

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zum Vortrag der FPÖ Niederösterreich mit dem Titel „Schule unter Druck - Herausforderungen durch den Politischen Islam" mit FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer sowie CSPII-Direktor Eleonore Witt-Dörring und Schuldirektor Autor Christian Klar einzuladen.

Titel: Schule unter Druck - Herausforderungen durch den Politischen Islam

Redner: FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und CSPII-Direktor Eleonore Witt-Dörring und Schuldirektor Autor Christian Klar

Zeit: Dienstag, 10. Februar 2026, ab 18 Uhr MEZ (Einlass: 17.30 Uhr)

Ort: Forum Landtag, Landhausplatz, 3109 St. Pölten

Wichtig für Medienvertreter: Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 9. Februar 2026 bei [email protected]

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
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