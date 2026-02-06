Wiener Opernball nun offiziell als Green Event zertifiziert

Wien (OTS) -

Der Wiener Opernball wurde erfolgreich als Green Event nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens ausgezeichnet. Mit der offiziellen Zertifikatsübergabe wird das nachhaltige Engagement einer der traditionsreichsten Kulturveranstaltungen Österreichs transparent und nachvollziehbar dokumentiert.

Die Auszeichnung wurde von Jutta Markus, selbständiger Umweltzeichen-Beraterin des Opernballs und Inhaberin von mast Events, an Vertreter:innen der Wiener Staatsoper und der Opernballorganisation überreicht. Die Zertifizierung bestätigt die Erfüllung umfassender Umweltkriterien, unter anderem in den Bereichen Catering, Beschaffung, Abfallmanagement sowie Mobilität.

Ein besonderer Fokus lag auf dem Catering: Rund 80 Prozent der angebotenen Speisen, darunter auch die traditionellen Opernballwürstel, stammen aus biologischer und regionaler Herkunft.

Mit der Green-Event-Zertifizierung zeigt der Wiener Opernball, dass Nachhaltigkeit und Tradition einander nicht ausschließen, sondern sich sinnvoll ergänzen können – und setzt damit ein deutliches Signal für verantwortungsvolles Veranstalten im Kulturbereich.