Marchetti: „Medizinische Basisversorgung für Asylwerber ist Frage der Gerechtigkeit gegenüber Leistungsträgern in unserem Land“

Wien (OTS) -

„Eine medizinische Basisversorgung für Asylwerber ist eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber allen Leistungsträgern in unserem Land. Wer arbeiten geht, finanziert mit seinen Abgaben das Sozialsystem, das auch Mittel für die staatliche Gesundheitsversorgung bereitstellt. Es ist daher nur gerecht, dass Menschen, die Schutz in unserem Land suchen, nicht sofort den vollen Zugriff auf sämtliche Leistungen in unserem Gesundheitssystem erhalten. Dieser Schritt ist ein Gebot der Gerechtigkeit gegenüber allen Steuerzahlern und setzt zudem ein wichtiges Signal im Integrationsprozess: Asylwerbern wird unmissverständlich deutlich gemacht, dass Leistung in Österreich Pflicht ist und sie nur in vollem Umfang Leistungen unseres Staates erhalten, wenn sie einen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Polemik und künstliche Hysterie rund um den Vorschlag unseres Bundeskanzlers Christian Stocker sind also vollkommen unangebracht: Asylwerber erhalten auch in Zukunft eine ausreichende Basisversorgung, die noch immer deutlich besser ist als jene in den meisten Herkunftsstaaten und im Akutfall rasch und zuverlässig Hilfe bietet“, stellt der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, klar.

„Ein zukunftsfittes Gesundheitssystem setzt einen Schulterschluss aller Beteiligten voraus und verlangt jeder Seite ab, über ihren Schatten zu springen. Ich bin zuversichtlich, dass wir im Rahmen der Reformpartnerschaft gemeinsam wirksame Lösungen im Sinne der Patientinnen und Patienten für ein leistungsstarkes Gesundheitssystem finden werden“, so Marchetti abschließend.