  • 06.02.2026, 12:25:02
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TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Spaß beiseite – In Vorarlberg ist der Fasching eine ernste Sache“

Am 15. Februar um 16.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Wenn der Fasching offiziell am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt, dann stecken in Vorarlberg viele eingefleischte Fasnat-Fans schon mitten in den Vorbereitungen für die „Fünfte Jahreszeit“. In Lauterach sucht der Schalmeienzug jedes Jahr ab Mai neue Musikerinnen und Musiker mit Durchhaltevermögen. In Hard haben die „Mufängar“ im Sommer Maß für eine neue Faschingsuniform genommen und einige Mitglieder ließen sich sogar das Vereinslogo tätowieren. In Bregenz muss der neu gewählte Faschingsprinz schon vor Weihnachten ein Gefolge für die närrische Zeit um sich scharen. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt, wie sich die drei Vereine faschingsfit machen.
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Gestaltung: Astrid Brun
Kamera: David Spettel, Alexander Roschanek, Matthias Witzemann
Schnitt: Theresa Schweiger
Redaktion: Angelika Simma-Wallinger
Gesamtleitung: Markus Klement
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Faschingsprogramm 2026 des ORF Vorarlberg in Radio und TV

Bei ORF Radio Vorarlberg ist der Fasching ein fest verankerter Programmpunkt. Im Hochfasching melden sich Redakteurinnen und Redakteure von zahlreichen Bällen, Umzügen und Faschingsveranstaltungen im Land. Am Rosenmontag, 16. Februar, sowie Faschingsdienstag, 17. Februar, begleitet die „Radio Vorarlberg Fasnatparty“ zwischen 20.00 und 24.00 Uhr die Hörerinnen und Hörer mit stimmungsvoller Musik. Fürs TV ist Redakteurin Karin Stecher im Rahmen von „Vorarlberg heute“ (täglich 19.00 Uhr, ORF 2 V) unterwegs und berichtet unter anderem vom Nachtumzug Schaaner Ried, der Hohenemser Freinacht und dem Vorarlberger Landhausfasching.

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