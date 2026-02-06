SPÖ-Termine von 9. bis 15. Februar 2026

Wien (OTS) -

DIENSTAG, 10. Februar 2026

8.30 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann und Bundesminister Markus Marterbauer nehmen an der „Enquete für gerechten Wettbewerb – Strategien gegen Steuerbetrug und Lohndumping“ teil (Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien).

09.45 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (9. bis 12. Februar 2026) findet ein Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder, Evelyn Regner und Hannes Heide statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum WEISS N-1402 und online via Webex: https://tinyurl.com/mrybufs5 )

18.00 Uhr Im Rahmen der „Gemeinsam auf Kurs“-Tour des SPÖ-Regierungsteams sind Vizekanzler Andreas Babler und Bundesminister Markus Marterbauer in der Steiermark (Arbeiterkammer Weiz, Herta-Nest-Straße 3, 8160 Weiz).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein Gespräch mit Leonid Volkov zum Thema „How to fight against Putin and his war from exile“ statt. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/4vv9nbua (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 11. Februar 2026

Die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Konferenz der Interparlamentarischen Union bei den Vereinten Nationen in New York teil (bis 14. Februar).

9.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

18.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und die stv. SPÖ-Klubvorsitzende Julia Herr nehmen am Februargedenken der SPÖ Wien teil (Karl-Münichreiter-Denkmal, Goldmarkplatz/Ecke Trazerberggasse, 1130 Wien).

DONNERSTAG, 12. Februar 2026

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Arab/Middle East Changes“ findet eine Diskussion mit Touraj Atabaki, Susie Becher, Mehrzad Boroujerdi, Mehrangiz Kar, Hillel Schenker und Lior Sternfeld zum Thema „De-escalation, Peace and Freedom in the Middle East: Iranian and Israeli Voices“ statt. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/4vv9nbua (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

21.00 Uhr Vizekanzler Andreas Babler nimmt am Opernball in der Wiener Staatsoper teil.

SONNTAG, 15. Februar 2026

Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler nimmt im Rahmen der Berlinale am Filmempfang in der Österreichischen Botschaft in Berlin und an der Premiere von „Wax & Gold“ von Ruth Beckermann teil.

(Schluss) ls/mb