Gaming, Sammeln, Technik: Das waren die meistgesuchten Begriffe auf eBay in Österreich im Jahr 2025

Wien (OTS) -

Ein Blick auf die häufigsten Suchbegriffe der Österreicher: innen auf eBay zeigt 2025 deutlich, wofür sich Konsument:innen besonders interessieren: Gaming, Sammelobjekte und Technik sind hierzulande die Topbereiche – in denen gezielt, vergleichend und zunehmend wertorientiert gesucht wird. Mit rund 20 Millionen Suchanfragen zählt Österreich zu den europäischen Spitzenreitern auf ebay.

Zu den meistgesuchten Begriffen in Österreich auf der zu den weltweit führenden e-commerce Plattformen eBay zählten im vergangenen Jahr vor allem Nintendo Switch, PlayStation 5, Pokémon, Mario, sowie Xbox. Auch Suchanfragen nach Konsolen-Bundles, Spiele-Auswahlen, Editionen und Zuständen wie „OVP“, „vintage“ oder „rar“ gehören zu den Spitzenreitern. Dabei zeigt sich: Nutzer:innen kommen mit sehr konkreten Kaufwünschen und Vorstellungen auf die Plattform.

Neben aktuellen Gaming-Titeln sind bei Herrn und Frau Österreicher auch Retro- und Sammlerobjekte stark gefragt – etwa PlayStation- und Nintendo-Spiele früherer Generationen, Pokémon-Einzelkarten, Beyblade, Flipperautomaten oder historische Computer von Apple und NeXT. Diese Suchbegriffe unterstreichen, dass Sammeln auf eBay generationenübergreifend relevant bleibt.

Auch im Technikbereich ist das Suchverhalten klar fokussiert: Häufig gesucht werden Gaming-PCs, Grafikkarten wie RTX 3080 und RTX 3080 Ti, Notebooks, Ersatzteile sowie High-End-Komponenten. eBay wird damit nicht nur als Marktplatz für Neuwaren genutzt, sondern auch als zentrale Anlaufstelle für spezialisierte Hardware, Ersatzlösungen und seltene Technik. Österreichische Nutzer:innen verwenden eBay dabei gezielt als Recherche-, Vergleichs- und Einkaufsplattform – für aktuelle Trends ebenso wie für Raritäten, Sammlerstücke und Technik mit Geschichte.

Europaweit zeigte sich auf eBay im vergangenen Jahr ein klarer Trend zu bewusstem Suchen. Über 91,9 Millionen Suchanfragen in sieben europäischen Ländern belegen, dass Gaming, Sammelobjekte und hochwertige Technik auch über Österreich hinaus zu den dominierenden Interessensfeldern zählen. Mit mehr als 20 Millionen Suchanfragen zählt Österreich dabei zu den aktivsten Märkten Europas – und liegt im europäischen Vergleich klar an der Spitze.

Über eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Menschen miteinander verbindet und Gemeinschaften aufbaut, um wirtschaftliche Chancen für alle zu schaffen. Die Technologie von eBay ermöglicht es Millionen von Käufer:innen und Verkäufer:innen in mehr als 190 Märkten weltweit, erfolgreich zu handeln, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.

Das Unternehmen wurde 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und zählt heute zu den größten und lebendigsten Online-Marktplätzen der Welt, auf denen Kund:innen ein vielfältiges Angebot an attraktiven Preisen und einzigartigen Produkten entdecken können. Im Jahr 2024 ermöglichte eBay ein Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) von 75 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio an Online-Marken finden Sie unter www.ebayinc.com.