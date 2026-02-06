ORF-„Pressestunde“ mit Johannes Pressl, Präsident Gemeindebund Österreich, ÖVP

Wien (OTS) -

Es war wirtschaftlich kein einfaches Jahr für Österreich und seine Gemeinden. Aber erstmals steigt mit dem Sinken der Inflation die Hoffnung, eine Trendwende einleiten zu können. Parallel dazu läuft die Reformpartnerschaft zwischen Bund und Ländern weiter. Große Fragen im Gesundheits- und Bildungsbereich sind aber noch offen. Wo sieht der Gemeindebundpräsident die größten Herausforderungen? Wie gehen die Gemeinden mit dem Informationsfreiheitsgesetz um, und glaubt Johannes Pressl noch an die Möglichkeit einer Grundsteuerreform? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 8. Februar 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Annette Gantner, „Oberösterreichische Nachrichten“, und Hans Bürger, ORF.