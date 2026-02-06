- 06.02.2026, 11:13:02
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ÖAMTC: Staus wegen Demo Samstagnachmittag in Wien
Ringstraße und Schwarzenbergplatz zeitweise gesperrt
Am Samstag, 7. Februar, ab ca. 16:30 Uhr, ist aufgrund der Demo “Gegen den Angriff auf Kurden in Nordsyrien“ mit zeitweisen Sperren von Ringstraße und Schwarzenbergplatz zu rechnen. Der Demozug mit etwa 2.000 - 2.500 Teilnehmer:innen marschiert vom Heldenplatz entlang der Ringstraße gegen die Fahrtrichtung und endet voraussichtlich gegen 20:00 Uhr am Schwarzenbergplatz. Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen befürchten unter anderem Staus auf der Ringstraße, der Zweierlinie und der Linken Wienzeile, rund um den Karls- und Schwarzenbergplatz, auf dem Rennweg, der Prinz-Eugen-Straße, der Wiedner Hauptstraße und der Favoritenstraße.
Der ÖAMTC empfiehlt, großräumig - etwa über Gürtel - auszuweichen bzw. auf die U-Bahnen umzusteigen.
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Lasser/Römer
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