  • 06.02.2026, 11:13:02
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  • OTS0047

ÖAMTC: Staus wegen Demo Samstagnachmittag in Wien

Ringstraße und Schwarzenbergplatz zeitweise gesperrt

Wien (OTS) - 

Am Samstag, 7. Februar, ab ca. 16:30 Uhr, ist aufgrund der Demo “Gegen den Angriff auf Kurden in Nordsyrien“ mit zeitweisen Sperren von Ringstraße und Schwarzenbergplatz zu rechnen. Der Demozug mit etwa 2.000 - 2.500 Teilnehmer:innen marschiert vom Heldenplatz entlang der Ringstraße gegen die Fahrtrichtung und endet voraussichtlich gegen 20:00 Uhr am Schwarzenbergplatz. Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen befürchten unter anderem Staus auf der Ringstraße, der Zweierlinie und der Linken Wienzeile, rund um den Karls- und Schwarzenbergplatz, auf dem Rennweg, der Prinz-Eugen-Straße, der Wiedner Hauptstraße und der Favoritenstraße.

Der ÖAMTC empfiehlt, großräumig - etwa über Gürtel - auszuweichen bzw. auf die U-Bahnen umzusteigen.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/app und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)
Lasser/Römer

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