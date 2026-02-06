Walzer, Stars und Skandale: „Opernball – Das Quiz“ mit Marion Nachtwey und Christian Reichhold am 9. Februar in ORF III

Wien (OTS) -

Im Rahmen des umfangreichen ORF-Schwerpunkts zum Wiener Opernball 2026 (am 12. Februar; Details unter presse.ORF.at) widmet sich auch ORF III in mehreren Sendungen dem glamourösen gesellschaftlichen Ereignis. So befasst sich im Vorfeld etwa ein dreiteiliger „ORF III Themenmontag“ am 9. Februar ab 20.15 Uhr mit unterschiedlichen Aspekten des Großevents in der Wiener Staatsoper. Zum Auftakt sorgt „Opernball – Das Quiz“ für informative Unterhaltung, wenn sich die ORF-Society-Experten Marion Nachtwey und Christian Reichhold einem Wissenstest über Walzer, Stars und Skandale der vergangenen Jahrzehnte unterziehen. In entspannter Studioatmosphäre stellen sie einander Opernball-bezogene Fragen, die durch filmische Zuspielungen pointiert eingeleitet oder aufgelöst werden. Dabei geht es um Mode, Glanz und Glamour, um Diven-Momente, gesellschaftliche Fauxpas, besondere Interviewsituationen mit Prominenten, aber auch um Themen wie Kulinarik, Preisgestaltung rund um Logen, Speisen und Getränke oder Anti-Opernball-Demonstrationen. Wer am Ende des Quiz die Nase vorne hat, wird sich zeigen – Fakt ist jedoch: Beide können ihre Opernball-Expertise eindeutig unter Beweis stellen!

Nach diesem unterhaltsamen Blick hinter die Kulissen des Balls der Bälle geht es in der anschließenden Dokumentation „Opernball – Mode, Mode, Mode“ (21.05 Uhr) von Christian Papke um extravagante Outfits, Haute Couture und Modesünden auf dem wohl größten Jahrmarkt der Eitelkeiten, wo u. a. genauestens darauf geachtet wird, wer was auf welchem Körperteil trägt (oder eben nicht). Den monothematischen „ORF III Themenmontag“ beschließt die Doku „Der Wiener Opernball – Die guten Geister“ (21.55 Uhr): Gestalterin Lisbeth Bischoff holt darin die vielen helfenden Hände vor den Vorhang, die überhaupt erst zum Gelingen des Wiener Opernballs beitragen.

Neben weiteren Dokumentationen und Reportagen widmet sich ORF III dem Ereignis auch im Rahmen seiner aktuellen Berichterstattung: So meldet sich das werktägliche Magazin „Kultur Heute“ in der Opernballwoche – von Montag, 9., bis Mittwoch, 11. Februar – sowie am Tag des Balls, am Donnerstag, dem 12. Februar, jeweils in einer Spezialausgabe um 19.40 Uhr – aus der Wiener Staatsoper und gibt exklusive Einblicke in das Geschehen.