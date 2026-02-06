  • 06.02.2026, 10:24:32
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Post hält starken Marktanteil von 56 Prozent im heimischen Paketgeschäft

Die stabile Entwicklung unseres Marktanteils in einem herausfordernden Umfeld unterstreicht die enorme Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit der Österreichischen Post. Bei wachsender Konkurrenz bleiben wir mit Abstand die erste Wahl der Kund*innen - unser Marktanteil von fast 56 Prozent übertrifft den zweitgrößten Anbieter um mehr als das Dreifache. Dieses Vertrauen bestätigt unseren Weg und motiviert uns, unser Service- und Qualitätsversprechen täglich weiter auszubauen.

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik

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Wien (OTS) - 

Die neue Studie der BRANCHENRADAR.com Marktanalyse GmbH bestätigt: Die Österreichische Post nimmt weiterhin eine starke Position am heimischen Paketmarkt ein. Vergangenes Jahr wuchs das Paketvolumen in Österreich auf rund 416 Millionen Sendungen an, davon entfielen 232 Millionen auf die Österreichische Post. Mit einem Marktanteil von 56 Prozent konnte die Logistikerin ihre Position in einem herausfordernden Umfeld halten und ist damit weiterhin klare Marktführerin im Paketgeschäft.

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik:Die stabile Entwicklung unseres Marktanteils in einem herausfordernden Umfeld unterstreicht die enorme Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit der Österreichischen Post. Bei wachsender Konkurrenz bleiben wir mit Abstand die erste Wahl der Kund*innen - unser Marktanteil von fast 56 Prozent übertrifft den zweitgrößten Anbieter um mehr als das Dreifache. Dieses Vertrauen bestätigt unseren Weg und motiviert uns, unser Service- und Qualitätsversprechen täglich weiter auszubauen.

Pakete an Privatkund*innen: 63 Prozent Marktanteil
Trotz eines herausfordernden Marktumfelds ist die Post auch 2025 die führende E-Commerce-Dienstleisterin im österreichischen Privatkund*innen-Geschäft. Bei zunehmender Konkurrenz hält sie ihren Marktanteil bei starken 63 Prozent und bleibt auch in diesem Segment klare Marktführerin.

Pakete an Businesskund*innen: 31 Prozent Marktanteil
Der Bereich der Pakete an Businesskund*innen stagnierte laut BRANCHENRADAR in Österreich erneut, dennoch behauptete die Post ihren Marktanteil von über 31 Prozent und bleibt eine verlässliche Partnerin für Unternehmen.

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Telefon: +43 57767 – 32010
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