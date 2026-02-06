Totalstau auf Grieser Gemeindestraße

Gries am Brenner (OTS) -

Letzten Sonntagnachmittag 01.02. ist ein Reisebus auf der Brennerautobahn in Richtung Süden auf der Höhe Obernbergertalbrücke aufgrund einer kleinen Panne stehen geblieben. In diesem Abschnitt besteht Zweispurigkeit.

Dadurch entstand sehr schnell ein klassischer Rückstau. Obwohl ein Fahrstreifen immer noch frei war, fuhren alle nachkommenden Fahrzeuge langsam beim defekten Reisebus vorbei.

Dies hatte leider wieder die Folge, dass sämtliche Navi‘s die nachfolgenden Pkws von der Autobahnausfahrt Nößlach auf die Gemeindestraße ableiteten. Die Gemeindestraße war bin in wenigen Minuten zur Gänze zu gestaut. Somit waren wieder einmal alle betroffenen Anrainer ihrer Freiheit beraubt und eingesperrt.

Es wäre auch kein Durchkommen von Einsatzfahrzeugen möglich gewesen!

Somit stellte sich die berechtigte Frage, ob die sehr teuer errichtet Schrankenanlage im Bereich der Autobahnausfahrt Nößlach ein reines Placebo ist oder die zuständigen Bediener der ASFiNAG dieser Anlage noch keine genaue Einschulung dafür absolvieren konnten?

Es war auch leider nicht möglich, mit der örtlichen Feuerwehr bis zur Autobahnausfahrt Nößlach zu gelangen, um damit die Rückleitung der Stauflüchtlinge zu bewirken.

Somit müssen wir Anrainer jederzeit mit weiteren solchen Extremstaus auf der Gemeindestraße rechnen. Dies wird aber von uns sicherlich nicht noch einmal so akzeptiert und hingenommen!

„ Sollte hier nicht sofort eine Verbesserung der dringend benötigten Maßnahmen erfolgen, werden wir Anrainer zu anderen Maßnahmen greifen müssen ", meint Bgm Mühlsteiger.