Holiday on Ice begeisterte über 60.000 Besucher und Besucherinnen in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) -

Beeindruckend setzt Holiday on Ice Jahr für Jahr neue Maßstäbe und verbindet Menschen über Generationen hinweg. Auch 2026 zeigte sich einmal mehr, warum die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, für die Holiday-on-Ice-Familie traditionell als ein Höhepunkte der Tournee gilt.



Mit hochkarätigem Eiskunstlauf, eindrucksvollen, farbenprächtigen Kostümen und einer mitreißenden Inszenierung begeisterte die diesjährige Show mehr als 60.000 Besucher und Besucherinnen in der Wiener Stadthalle. Das Publikum honorierte die außergewöhnliche Kombination aus sportlicher Höchstleistung und spektakulärer Bühnenästhetik mit großer Begeisterung.



Nach der Show ist vor der Show

Der Vorverkauf für die nächste Produktion ist bereits angelaufen und stärker als in den Vorjahren. Schon jetzt heißt es daher die besten Plätze sichern für 2027! Als besonderes Highlight wartet ein Frühbucherbonus von 30 %, gültig auf Vollpreistickets ab Kategorie A. Der Frühbucherrabatt ist bis einschließlich 15. Februar 2026 buchbar.



Von Donnerstag, 21. bis Sonntag, 31. Jänner 2027 bringt Holiday on Ice mit der neuen Show CINEMA OF DREAMS eine mitreißende Geschichte über Freundschaft, Fantasie und den Mut, zu träumen aufs Eis der Wiener Stadthalle. Inspiriert von großen Hollywood-Blockbustern entführt die Produktion das Publikum in eine Welt voller Emotionen, magischer Bilder und filmreifer Momente.



Tickets sind ab sofort erhältlich

Tickets auf www.stadthalle.com , unter 01/79 999 79 und an den Kassen in der Wiener Stadthalle. Ermäßigungen für Kinder bis 15 und Senioren ab 65 Jahre. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien. Rollstuhlplätze sind ausschließlich über die Wiener Stadthalle unter [email protected] buchbar.

https://www.stadthalle.com/de/information/faq/tickets



Nachhaltigkeit als fixer Bestandteil

Auch im Zeichen der Nachhaltigkeit setzt Holiday on Ice in der Wiener Stadthalle ein starkes Zeichen. Die Produktion wurde 2026 bereits zum dritten Mal als Green Event durchgeführt. Die Wiener Stadthalle verfolgt auch für 2027 das Ziel, Holiday on Ice erneut als Green Event zu veranstalten. Ein klares Bekenntnis zu nachhaltigen Events und zur Vorbildwirkung der Wiener Stadthalle als Unternehmen der Wien Holding.