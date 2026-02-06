Quester-Insolvenz: Filialen und Firmenzentrale unter dem Hammer

Niklasdorf/ Wien (OTS) -

Das 1934 in Wien gegründete traditionsreiche Unternehmen musste im Vorjahr Insolvenz anmelden, es folgte ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, mehrere Standorte wurden geschlossen. Nun werden im Auftrag des Insolvenzverwalters die Ware und Ausstattung an 18 Quester-Standorten in Wien, Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten versteigert, darunter auch die Ausstattung der Firmenzentrale in der Heiligenstädterstraße in Wien. Insgesamt ist mit mehr als 15.000 Positionen zu rechnen, die Versteigerung soll innerhalb von elf Wochen abgeschlossen und die Filialen bis Ende April 2026 geräumt sein. Die ersten Zuschläge erfolgen bereits heute, 6. Februar 2026 ab 10:00 Uhr. Einen Überblick zu den laufenden Auktionen erhalten Sie unter: https://www.aurena.at/s?keywords=quester%20baustoffhandel

Vom Zementsack bis zum Fahnenmast

Unter den Hammer kommt sämtliche verbliebene Ware an den Verkaufsstandorten sowie die Lagerbestände, darunter große Mengen an Baumaterialien wie Dämmstoffe oder Ziegel, Fliesen, Sanitärausstattung und Werkzeuge. Aber auch die Ausstattung der Standorte, wie Regalanlagen, Hubameisen, Büromöbel oder ein Lagerzelt werden versteigert. Nicht zuletzt kommen auch Quester-Firmenlogos und Beschriftungen, Fahnenmasten sowie Werbemittel unter den Hammer.

Erste Versteigerungen: Mödling, Villach, Schwechat, Krieglach und Leoben

Durchgeführt wird die Versteigerung vom Auktionshaus AURENA, die ersten Standorte wurden bereits inventarisiert: Die Filialen Mödling, Villach (Zauchen), Schwechat, Krieglach und Leoben sind bereits online, demnächst sollen die Standorte Krems, Graz und Filialen in Wien folgen. Die ersten Zuschläge erfolgen bereits heute, 6. Februar 2026, laufend kommen weitere Auktionen hinzu.

Nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Firma oder Privatperson – mitbieten. Alle Details zu den Zuschlagsterminen, Besichtigungsmöglichkeiten und Abholterminen finden Sie auf aurena.at.

Fotos:

Sämtliche Fotos, honorarfrei zur redaktionellen Verwendung, finden Sie hier (Bildcredit: AURENA): https://media.aurena.group/quester