  • 06.02.2026, 08:04:02
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Die Mack & Schühle AG stellt den The Dalmore 17 Years erstmals auf dem deutschen Markt vor

Der Launch findet im Rahmen der renommierten Whisky-Messe "The Village" in Nürnberg statt (FOTO)

The Dalmore 17 Years Highland Single Malt Scotch Whisky aus der Principal Collection. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/181984 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Owen (OTS) - 

Der 17 Jahre alte Highland Single Malt steht exemplarisch für die jahrzehntelange Expertise von The Dalmore in der Reifung von Whisky in außergewöhnlichen Sherryfässern. Unter den wachsamen Augen der Whisky Maker reifte der New Make zunächst ca. 12 Jahre in amerikanischen Weißeichenfässern (Ex-Bourbon), die dem Whisky eine ausgewogene Basis aus weichen Vanille- und Honignoten verleihen.

Der Whisky reift anschließend für ca. 5 Jahre in einer Kombination aus drei Fasstypen - Amoroso-, seltenen Apostoles- und Matusalem-Oloroso-Fässern -, die exklusiv von einem der renommiertesten Sherry-Hersteller, González Byass, bezogen und sorgfältig ausgewählt wurden. Diese außergewöhnlichen Fässer sind aufgrund ihres hohen Alters und ihrer Seltenheit besonders geschätzt. Über Jahrzehnte reifen sie in spanischen Bodegas und prägen das Holz mit tiefen, süßen und vielschichtig aufgebauten Aromen, die dem The Dalmore Destillat zusätzliche Komplexität und Tiefe verleihen. Diese vielschichtige Reifung verleiht dem The Dalmore 17 Years Tiefe, Komplexität und dekadente Aromen. In der Nase zeigen sich Noten von Sevilla-Orangen, reifen Früchten und feinen Holzgewürzen. Am Gaumen entfalten sich Sommerfrüchte, Vanille und Toffee, ergänzt durch elegante Akzente von Zimt, Muskat und dunkler Schokolade, bevor der Whisky mit einem langanhaltenden, harmonischen Finish ausklingt.

Mit dieser Abfüllung erweitert die schottische Traditionsdestille ihre Principal Collection um einen weiteren hochwertigen Single Malt.

Bezugsquellen:

The Dalmore 17 Years Highland Single Malt (42,0%, 199,99 EUR/0,7 l UVP inkl. MwSt.) ist bei Mack & Schühle, im Fachhandel und im Getränkefachhandel erhältlich.

Rückfragen & Kontakt

Mack & Schühle AG
Chris Swanepoel (Head of Brand Management Wine & Spirits)
Alyssa Neuner (Brand Management Assistant Wines)
Neue Straße 45, D-73277 Owen/Teck
Telefon: +49 7021-5701-0
[email protected], [email protected], www.mus.de

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