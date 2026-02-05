  • 05.02.2026, 17:21:32
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  • OTS0119

Aufsichtsrat Casinos Austria AG und Österreichische Lotterien

AR-Präsident Hesoun stand für Wiederbestellung nicht zur Verfügung

Wien (OTS) - 

Nach reiflicher Überlegung hatte ich mich entschlossen, für eine Verlängerung meiner Mandate im Aufsichtsrat der Casinos Austria AG sowie der Österreichischen Lotterien GmbH nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Diese Entscheidung galt ausdrücklich auch für den Fall einer allfälligen Nominierung durch einen Minderheitsgesellschafter.

Die Gründe dafür lagen in Entwicklungen der vergangenen Monate, in deren Verlauf für mich der Eindruck entstanden war, nicht jene Unterstützung des Vorstandes des Minderheitseigentümers gehabt zu haben, die notwendig gewesen wäre, um den vor dem Unternehmen liegenden Prozess der Wiedererlangung der Lizenzen erfolgreich zu begleiten.

Ich möchte mich beim Vorstand, der Belegschaftsvertretung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Casinos Austria Group ebenso wie bei den Vertreterinnen und Vertretern des Mehrheitseigentümers Allwyn für die sehr vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren bedanken.

Ich wünsche dem Unternehmen eine gute Entwicklung in anspruchsvollen Zeiten.

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Wolfgang Hesoun
E-Mail: [email protected]

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