GRAWE Bankengruppe schließt Übernahme der Austrian Anadi Bank AG erfolgreich ab

Graz/Klagenfurt/Eisenstadt (OTS) -

Die GRAWE Bankengruppe gibt den erfolgreichen Abschluss („Closing“) der Übernahme von 100 % der Anteile an der Austrian Anadi Bank AG bekannt. Nach Vorliegen sämtlicher aufsichtsrechtlicher Genehmigungen – darunter jene der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) – wurde die Transaktion am 05.02.2026 vollzogen.

Mit dem Closing wird die Anadi Bank vollwertiges Mitglied der GRAWE Bankengruppe, deren Spitzeninstitut die Hypo-Bank Burgenland AG bildet.

Statement von Christian Jauk

„Die Anadi Bank ist nun Teil der starken GRAWE Bankengruppe. Die Kundinnen und Kunden profitieren von einem stabilen, österreichischen Eigentümer und den vielfältigen Möglichkeiten, die wir einbringen“, so Christian Jauk, Vorstandsvorsitzender in der GRAWE Bankengruppe.

Nächste Schritte

In den kommenden Monaten erfolgt die schrittweise organisatorische und technische Integration der Anadi Bank in bestehende Strukturen der GRAWE Bankengruppe. Die Kontakte und Kontoverbindungen für Kundinnen und Kunden bleiben unverändert bestehen; sämtliche Dienstleistungen werden ohne Unterbrechung fortgeführt.

Über die GRAWE Bankengruppe

Die GRAWE Bankengruppe ist zu 100 % im Eigentum der Grazer Wechselseitigen Versicherung AG und umfasst neben der Hypo-Bank Burgenland AG die Privatbank Schelhammer Capital, die Marken DADAT Bank und die plattform sowie die Security KAG. Die Bankengruppe zählt zu den finanzstärksten und wachstumsorientierten Bankengruppen Österreichs und ist in wesentlichen Zukunftssegmenten erfolgreich positioniert.