Kulturgenuss mit dem ORF Vorarlberg im Frühjahr/Sommer 2026

Wien (OTS) -

Der ORF Vorarlberg lädt im Frühjahr und Sommer 2026 zu einem vielfältigen Kulturprogramm ein. Konzerte aufstrebender Klassiktalente, Highlights aus Volks- und Blasmusik, spannende Kunstausstellungen, interessante Vorträge zum Thema Familie und Erziehung, Radio- und TV-Gottesdienste, der große Musikpreis „Sound@V“ und das 80-Jahr-Jubiläum der Bregenzer Festspiele finden sich im vielfältigen Kulturspektrum des ORF Vorarlberg.

Kunst im Funkhaus

Aktuell präsentiert die Vorarlberger Künstlerin Selina Reiterer ihre Ausstellung „Everything is unreal“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn. Ihre großformatige Installation ist eine textilbespannte Rohrstahl-Konstruktion, die mit der Illusion der Tiefe des Raums in der Fläche spielt. Am 2. Juni präsentiert Mathias Garnitschnig seine neueste Schau. Mit seiner Installation für den ORF Vorarlberg untersucht der Künstler, wie sich Wahrnehmung verändert, wenn ein Raum, der üblicherweise klar definierten Abläufen dient, durch eine skulpturale Intervention neu strukturiert wird.

Klassiktalente im Scheinwerferlicht

Ein Spiegel des größten österreichischen Jugendmusikwettbewerbs „prima la musica“ ist das Preisträgerkonzert im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg (7. Mai). Hier spielen die Ausgezeichneten des Vorarlberger Landeswettbewerbs Ausschnitte aus ihrem Wettbewerbsprogramm. In den Mittagskonzerten der Reihe „Talente im Funkhaus“ präsentieren einige der ausgezeichneten Studierenden der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik in Feldkirch ihr Können. Das nächste Mittagskonzert wird am 18. März im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg stattfinden.

Volks- und Blasmusik und lebendige Bandszene

Auf die Veranstaltung „Musik Lokal“ am 28. Mai in Übersaxen dürfen sich besonders die Blasmusik-Fans im Land freuen. Der Abend findet in Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Blasmusikverband statt. Wer sich für Live-Bands aus Vorarlberg aus den Genres Pop und Rock begeistert, der ist bei den „Musikbrunch“-Veranstaltungen des ORF Vorarlberg in Röthis (21. Juni) und am Sonnenkopf im Klostertal (12. Juli) genau richtig.

Spannende Vorträge zum Familienleben

In der Vortragsreihe „Wertvolle Kinder“ spricht die Psychologin Fabienne Becker-Stoll zum Thema „Bedürfnisorientierte Erziehung – Hype oder nachhaltiger Wandel?“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn (15. April). Kritisch beleuchtet sie die Überbetonung bestimmter Praktiken wie Langzeitstillen oder Co-Sleeping und thematisiert die psychische Belastung von Eltern, insbesondere von Müttern. Die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Miriam Rassenhofer informiert über „Unsichtbare Wunden: Emotionale Vernachlässigung und psychische Misshandlung von Kindern“ und gibt Einblick in Interventionsansätze (10. Juni).

Gottesdienste in Radio und TV

Der ORF Vorarlberg überträgt im kommenden halben Jahr katholische Gottesdienste unter anderem aus Bludenz (15. Februar), Bizau (1. März) und Lustenau (3. Mai). Die Gottesdienste aus Vorarlberg werden teilweise österreichweit in den Regionalradios gesendet, der Gottesdienst aus Bizau ist auch als Live-TV-Übertragung auf ORF III zu sehen.

Großer Musikpreis „Sound@V“

Bereits zum siebenten Mal findet 2026 der große Musikwettbewerb des ORF Vorarlberg „Sound@V“ statt. Am 10. Juli geht die große Open-Air-Award-Show beim Poolbar-Festival in Feldkirch über die Bühne. Insgesamt geht es um 25.000 Euro Preisgeld. Vorarlberger Bands und Solo-Acts können ihre Songs ab 9. März beim ORF Vorarlberg einreichen.

80 Jahre Bregenzer Festspiele

Zum 80. Jubiläum der Bregenzer Festspiele ist auch der ORF Vorarlberg mit all seinen Medien dabei. Bereits vor der Eröffnung bietet das „Werkstattgespräch“ (6. Juli) Einblicke in die diesjährige Hausoper „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ des tschechischen Komponisten Leoš Janáček. Beim „Festspielfrühstück“ (19. Juli sowie 9. und 16. August) sprechen Künstlerinnen und Künstler der Bregenzer Festspiele über ihre Arbeit und geben Einblicke in ihr Leben. Außerdem überträgt der ORF Vorarlberg die „Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2026“ live in ORF 2 und 3sat (22. Juli). Im „Bregenzer Festspielmagazin“ in ORF 2 (24. Juli) sind die ersten Premieren des diesjährigen Festspielsommers zu sehen und es gibt einen Ausblick auf weitere Highlights. Die neue TV-Dokumentation „La Traviata am See – Verdi zum 80. Geburtstag der Bregenzer Festspiele“ (2. August) auf ORF 2 dokumentiert die Entstehung des neuen Spiels auf dem See und setzt sich mit dem 80-Jahr-Jubiläum der Bregenzer Festspiele auseinander. Dazu kommt täglich während des Festspielsommers eine umfassende Berichterstattung in Radio, Fernsehen, online und über die Social-Media-Kanäle des ORF Vorarlberg.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Ein ‚ORF Vorarlberg für alle‘ heißt für uns: Kulturangebote, mit denen sich möglichst viele identifizieren können. Von spannenden Ausstellungen im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg über die Begleitung des Festspieljubiläums bis hin zum großen Musikpreis ‚Sound@V‘, der die Vielfalt der Vorarlberger Musikszene abbildet, wollen wir Kulturerlebnisse für ganz Vorarlberg ermöglichen.“

Jasmin Ölz, Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg: „Kultur öffnet den Blick, stellt Fragen und prägt eine Region. Mit unserem Programm im Frühjahr und Sommer 2026 wollen wir Neugier wecken und zeigen, wie vielfältig das kulturelle Leben in Vorarlberg ist.“