Der „Wiener Opernball 2026“ am 12. Februar im ORF

Wien (OTS) -

Endspurt zum Ball der Bälle – bald heißt es in der Wiener Staatsoper wieder „Alles Walzer“! Der ORF ist auch heuer mit umfangreicher Berichterstattung am 68. Wiener Opernball mit dabei. So steht der gesamte Fernsehabend von ORF 2, 3sat und ORF ON am Donnerstag, dem 12. Februar 2026, ab 20.15 Uhr ganz im Zeichen des Höhepunkts der Ballsaison, präsentiert wird er von Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Andi Knoll. Für den fachkundigen und pointierten Kommentar sorgen auch in diesem Jahr Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe. Eröffnet wird der Ballabend im Haus am Ring um 20.15 Uhr mit „Wiener Opernball 2026: Alles tanzt – Ankunft der Gäste“. Die ORF-Moderatorinnen und -Moderatoren begrüßen von den Ball-Locations vor und in der Staatsoper, erzählen, was es heuer Neues gibt, blicken zurück auf vergangene Jahre, zeigen die ankommenden Gäste auf dem Red Carpet und der Feststiege und stimmen das Fernsehpublikum auf den Abend ein. Anschließend stehen „Die Eröffnung“ (21.40 Uhr) sowie nach der „ZIB 2“ auch „Das Fest“ (23.10 Uhr) auf dem Programm. Wie immer gilt: Vor dem Fernseher ist der beste Logenplatz, um das Geschehen in der Oper und die große Ballnacht hautnah mitzuerleben!

Am Tag nach dem Ballabend, am 13. Februar, präsentiert Lilian Klebow um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON mit „Alles Opernball“ einen Rückblick auf alle Stars, Highlights, Aufreger und Glanzlichter des Ball-Ereignisses, bevor Andi Knoll um 21.05 Uhr in „Alles Walzer – nach dem Ball ist vor dem Ball“ ausgehend vom Ball der Bälle auf die österreichische Ballsaison blickt.

Der Wiener Opernball 2026 unterstützt auch heuer – in Partnerschaft mit dem ORF – ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH, eine gemeinsame Initiative von Österreichs führenden Hilfsorganisationen in Kooperation mit dem ORF.

Stimmungsvolle Bilder im Haus am Ring

Erstmals nimmt Fabienne Pinter für den ORF am Regiesessel Platz und zeichnet für die heurige Übertragung verantwortlich. Mit 20 Kameras – darunter Funk-, Schwenkkopf-, Minikameras, stationäre Kameras und ein Kamerakran vis-à-vis der Staatsoper – präsentiert sie dem ORF-Publikum den Wiener Opernball in gewohnt stimmungsvollen Bildern. Eine andere Perspektive ins Opernhaus bietet auch dieses Jahr wieder eine Kamera-Drohne, die in besonderer Weise das Opernhaus in voller Pracht am Tag des Balls zeigt. Ebenso wird die Drohne für den Blick auf die Wiener Staatsoper bei der Ankunft der Gäste im Einsatz sein.

Der Wiener Opernball 2026 am 12. Februar live in ORF 2 und 3sat sowie auf ORF ON

20.15 Uhr: Eröffnung des Ballabends mit „Wiener Opernball 2026: Alles tanzt – Ankunft der Gäste“

Eröffnet wird der Opernball-Abend um 20.15 Uhr mit „Wiener Opernball 2026: Alles tanzt – Ankunft der Gäste“. Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Andi Knoll führen durch die große Wiener Ballnacht und rücken die ankommenden Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, aus Kunst und Kultur ins Scheinwerferlicht. Die Zuseherinnen und Zuseher erwarten Bilder und Interviews vom Red Carpet, der Feststiege, von festlich geschmückten Locations im Opernhaus und vieles mehr. Leona König widmet sich vorab jungen Talenten, die Opernball-Luft schnuppern. Kommentieren werden wie gewohnt Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe.

21.40 Uhr: „Wiener Opernball 2026: Die Eröffnung“

Mirjam Weichselbraun bittet den Bundespräsidenten zum traditionellen Interview im Teesalon und Teresa Vogl fängt bei den zahlreichen geladenen Künstlerinnen und Künstlern der Staatsoper im Stehparterre die Stimmung ein. Andi Knoll mischt sich auf der Hinterbühne unter die Debütantinnen und Debütanten, kurz bevor mit der Österreichischen Bundeshymne und der Europahymne, dem Einzug des Jungdamen- und Jungherrenkomitees und den Stars der Staatsoper die offizielle Eröffnung beginnt, die heuer auch Broadway-Feeling in das Haus am Ring bringt. Das Orchester der Wiener Staatsoper spielt unter der musikalischen Leitung von Dirigent Pablo Heras-Casado, es singen die Opernstars Pretty Yende und Benjamin Bernheim unter anderem „Tonight“ und „Maria“ aus Leonard Bernsteins legendärer „West Side Story“ oder „Brindisi“ („Libiamo ne' lieti calici“) aus Giuseppe Verdis „La traviata“. In einer Neukreation von Choreografin Jessica Lang und in Kostümen von Giorgio Armani ist das Wiener Staatsballett mit dem „Carousel Waltz“ aus „Carousel“ von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II zu erleben. Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe steuern ihre Eindrücke bei.

23.00 Uhr: „ZIB 2“

23.10 Uhr: „Wiener Opernball 2026: Das Fest“

Mirjam Weichselbraun und Teresa Vogl führen in der Mittelloge Interviews mit Größen aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Kunst und Kultur. Andi Knoll nimmt die Zuseherinnen und Zuseher mit in verschiedene Logen und Locations zu prominenten Ballbesucherinnen und Ballbesuchern. Zusätzlich wirft Silvia Schneider als Mode-Expertin am Ball einen Blick auf die exklusiven Ballroben des Abends.

Der Opernball in ORF 1: „Alles Opernball“ und neues Format „Alles Walzer – nach dem Ball ist vor dem Ball!“ am 13. Februar

„Alles Opernball“ mit Lilian Klebow um 20.15 Uhr

Die ORF-Gesellschaftsredaktion berichtet wieder am Tag nach dem Wiener Opernball 2026 in einer Sondersendung von den extravagantesten Auftritten, den schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits sowie dem Ballgeflüster der rauschenden Nacht. In diesem Jahr führt erneut Lilian Klebow durch die Sendung und das Opernhaus. Sie zeigt in „Alles Opernball“, wie die Ballgäste gefeiert haben, welche Prominenten diesmal das Tanzbein geschwungen haben und was sich sonst noch alles in den Logen, Sälen, Gängen und versteckten Plätzen der Staatsoper ereignet hat. Ein Muss für alle Opernball-Fans.

„Alles Walzer – nach dem Ball ist vor dem Ball!“ mit Andi Knoll um 21.05 Uhr

Neu im Programm von ORF 1 heißt es heuer am Tag nach dem Opernball „Alles Walzer – nach dem Ball ist vor dem Ball!“: Andi Knoll begrüßt prominente Ballgeher:innen am Würstelstand, gemeinsam blicken sie auf die laufende Ballsaison und eröffnen dabei neue Perspektiven. Ausgehend vom Ball der Bälle werden die Vorbereitungen rund um einen gelungenen Ballbesuch beleuchtet – von der Kleidersuche über Tanzkurse bis hin zur Frisurenwahl und vielem mehr. Zuerst will aber auch der passende Ball gefunden werden, deshalb stehen weiters Besuche mit prominenten Persönlichkeiten bei Österreichs beliebtesten Bällen auf dem Programm – mit durchaus überraschenden Blickwinkeln. Außerdem zeigt die Sendung unter anderem die Arbeit rund um Ballereignisse. Die Ballsaison bedeutet auch Hochsaison für Society-Expertinnen und -Experten – sie erzählen von ihren besonderen Erlebnissen in rauschenden Ballnächten.

„Seitenblicke“ und „Studio 2“ in ORF 2 und auf ORF ON im Zeichen des Opernballs

Das ORF-Gesellschaftsmagazin „Seitenblicke“ berichtet in ORF 2 in mehreren Ausgaben von den umfangreichen Vorbereitungen auf und für den Opernball. Am 13. Februar, dem Tag nach dem Ball, ist die gesamte Sendung um 20.05 Uhr den Höhepunkten der Ballnacht gewidmet. Auch das ORF-2-Vorabendmagazin „Studio 2“ (Montag bis Freitag um 17.30 Uhr) und „Guten Morgen Österreich“ (Montag bis Freitag ab 6.30 Uhr) widmen sich ausführlich dem Wiener Opernball: von den allgemeinen Trends bei den Ballkleidern über die Roben der Stars und die Kleider der diesjährigen Debütantinnen sowie Stargäste in der Staatsoper und vielem mehr. Zudem ist am 8. Februar um 17.30 Uhr in ORF 2 „Hereinspaziert – Zu Besuch bei Christoph Wagner-Trenkwitz & Karl Hohenlohe und Maria Angelini-Santner“ zu sehen.

Der Wiener Opernball auf ORF ON, im ORF.at-Netzwerk, im ORF TELETEXT, auf Ö3 und im Programm des ORF-Landesstudios Wien

Auch das ORF.at-Netzwerk begleitet die rauschendste Ballnacht des Jahres mit aktueller Berichterstattung. Bereits im Vorfeld wird über den Höhepunkt des Wiener Faschings informiert, in der Ballnacht selbst werden spannende Einblicke ins Geschehen in der Wiener Staatsoper geliefert, nachträglich die Highlights des heurigen Opernballs nochmals zusammengefasst. Der ORF TELETEXT stellt ebenfalls Storys mit aktuellen und ausführlichen Infos über das Ballereignis des Jahres bereit. Auch ORF ON stimmt schon vorab auf den Ball der Bälle ein, bringt den gesamten TV-Opernball-Abend live und on demand (Videokollektion) auf die Laptops, Tablets und Smartphones des Publikums und bietet darüber hinaus Highlights vergangener Jahrzehnte im Videoarchiv zur Geschichte Wiens.

Zusätzlich liefert in der „#Opernball“-Ausgabe des neuen, mehrteiligen Formats „ORF ON Backstage“ ORF-Social-Media-Host Katharina Sturm ab 9. Februar Backstage-Einblicke und Vorschauen begleitend zum Opernballprogramm in ORF 2: Zum Auftakt steht der 68. Wiener Opernball im Mittelpunkt und erweitert die umfangreiche TV-Berichterstattung um besondere Gespräche: Albertina-Direktor Ralph Gleis stellt die Albertina als Drehort zur Verfügung und spricht über seine persönlichen Erfahrungen rund um den Opernball, den ersten Frack sowie die besondere Bedeutung dieses Abends.

Weiters gibt Mode-Expertin Silvia Schneider einen Ausblick auf aktuelle Kleider- und Stiltrends, analysiert den Dresscode des Opernballs und stellt Bezüge zu internationalen Red-Carpet-Auftritten her.

Opernball-Moderatorin Teresa Vogl erklärt in der Rubrik „How to Opernball“, worauf es beim ersten Besuch ankommt: von Verhaltensregeln über Dos and Don’ts bis hin zu Haltung, Auftritt und vorteilhaften Positionen für Fotos auf der Feststiege.

Beauty-Expertin Michaela Hannesschläger zeigt, wie Make-up und Haare eine gesamte Ballnacht über halten, welche Looks aktuell gefragt sind und wie man den ganzen Abend frisch und elegant wirkt.

Und Christoph Wagner-Trenkwitz spricht über die Menschen am Opernball, seine Tätigkeit als Kommentator und erklärt, warum dieser Abend Jahr für Jahr fasziniert.

Mit Ö3 zum „Ball der Bälle“ in der Wiener Staatsoper! Das Ö3-Wecker-Duo Gabi Hiller und Philipp Hansa hat Ehrenkarten für eine Hörerin plus Begleitung organisiert und nimmt sie mit auf eines der größten Society-Events des Jahres. Von den Highlights des Opernballs berichten sie dann am Tag nach dem Opernball, am Freitag, den 13. Februar, im Ö3-Wecker und auf den Ö3-Social-Media-Kanälen.

ORF Wien begleitet die Wienerinnen und Wiener am Donnerstag, dem 12. Februar, durch den Opernball-Abend. Am Tag des Balls melden sich die „Wien heute“-Reporter Carmen Sediqi-Ludwig und Florian Kobler live aus und von vor der Oper, um die Seherinnen und Seher über dieses Highlight zu informieren. Sediqi-Ludwig wird die Ballnacht auch für die „Wien heute“ Sendung (19.00 Uhr, ORF 2 W) am Tag darauf mit einem Kamerateam begleiten sowie besondere Blicke hinter die Kulissen ermöglichen.

Die ORF-Wien-Social-Media-Hosts Kassandra Steiner und Ben Steiger werden ebenfalls außergewöhnliche Einblicke bieten.

Auf Radio Wien findet mit Moderator und Tanzprofi Chris Lachmuth von 19.00 bis 00.00 Uhr eine Sondersendung für Hörerinnen und Hörer statt. Zu Beginn gibt es Tanzmusik und ab 21.00 Uhr bringt Publikumsliebling und Radio-Wien-Moderator Robert Steiner, der mit Rolf Rüdiger in der Oper unterwegs ist, prominente Gäste live ins Radio. Radio-Wien-Reporter Bernhard Weihsinger berichtet darüber hinaus über die wichtigsten Ballereignisse und lässt die Hörerinnen und Hörer hautnah beim größten Ballereignis mit dabei sein. Radio Wien berichtet darüber hinaus am Tag danach in der Sendung „Guten Morgen Wien“ von 5.00 bis 9.00 Uhr über die Highlights und besten sowie lustigsten Sager von Rolf Rüdiger.

Im Zentrum der ORF-Wien-Aktivitäten steht auch in diesem Jahr als Programmpunkt für alle Ballgäste die Radio-Wien-Opernballdisco mit DJane Mel Merio. Mit beliebten Radio-Wien-Hits und bekannten Partyklassikern sorgt sie für fulminante, energievolle und glamouröse Tanzstimmung.

ORF-III-Programm zum Opernball 2026

Dem größten gesellschaftlichen Ereignis des Faschings widmet sich am Samstag, dem 7. Februar, die „zeit.geschichte“-Doku „Der Wiener Opernball – Mythos, Tradition und Kult“ (20.15 Uhr), die die lange Geschichte des Events von der ersten Hofopern-Soirèe 1877 zum heutigen Society-Höhepunkt des Jahres nachzeichnet. Der „ORF III Themenmontag“ am 9. Februar präsentiert „Opernball – Das Quiz“ (20.15 Uhr) – eine mitreißende Wissens-Challenge über Walzer, Stars und Skandale, in der Marion Nachtwey und Christian Reichhold ihre Society-Expertise unter Beweis stellen. Danach geht es um „Opernball – Mode, Mode, Mode“ (21.05 Uhr), gefolgt von exklusiven Einblicken mit „Der Wiener Opernball – Die guten Geister“ (21.55 Uhr). Auch tags darauf, am 10. Februar, steht der ORF-III-Abend im Zeichen des rot-weiß-roten Traditionsballs: In der „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Opernball – Staatsoper hautnah“ (20.15 Uhr) werden spektakuläre Geschichten rund um das Haus am Ring sowie den legendären Event lebendig – von den ersten Tanzproben bis zu prominenten Gästen und Kultfiguren. Im Rhythmus des Walzers dreht sich danach alles in „Trends im 3/4-Takt“ (21.05 Uhr) – ein Überblick über Mode, Glamour und Höhepunkte der funkelnden Festnacht. „Opernball – Die Verwandlung“ (21.55 Uhr) enthüllt, wie 500 Hände die Staatsoper in nur 30 Stunden in einen magischen Ballsaal verwandeln. Abschließend bringt die Produktion „Alles tanzt“ (22.45 Uhr) Glanz, Schwung und kuriose Momente auf die Bildschirme.

Das werktägliche Magazin „Kultur Heute“ meldet sich in der Opernballwoche – von Montag, 9., bis Mittwoch, 11. Februar – sowie am Tag des Balls, Donnerstag, dem 12. Februar, jeweils in einer Spezialausgabe um 19.40 Uhr – aus der Wiener Staatsoper und gibt exklusive Einblicke in das Geschehen.

„Der Wiener Opernball 2026“ – barrierefrei für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

Durch die barrierefreie Übertragung bietet ORF 2 seinem Publikum mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen wieder einen Eindruck vom Live-Geschehen am Wiener Opernball: Nach der Einstimmung auf den Abend mit „Wiener Opernball 2026: Alles tanzt – Ankunft der Gäste“ um 20.15 Uhr in ORF 2 werden „Die Eröffnung“ (21.40 Uhr) und „Das Fest“ (23.10 Uhr) live untertitelt und audiokommentiert gesendet. Ein erfahrenes Kommentatoren-Duo liefert die akustische Bildbeschreibung des Ballgeschehens für blinde und sehbehinderte Menschen. Diese Audioversion ist durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal (TV-Gerät) sowie auf ORF ON (Stream) hörbar. Die Live-Untertitel der gesamten Übertragung stehen dem gehörlosen und hörbehinderten Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON zur Verfügung. Die barrierefreien Sendungen sind auf ORF ON auch als Video-on-Demand abrufbar.