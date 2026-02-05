AK Schweitzer zu Erbschaftssteuern: „Große Vermögen ohne Leistung dürfen kein Startvorteil fürs Leben sein“

Wien (OTS) -

Die Arbeiterkammer hält die fehlende Erbschaftssteuer in Österreich für eine Gerechtigkeitslücke. Während Arbeitseinkommen besteuert werden, bleiben große vererbte Vermögen steuerfrei – mit spürbaren Folgen für Chancengleichheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

„Wer viel erbt, startet mit einem enormen Vorsprung ins Leben – ohne selbst dafür etwas geleistet zu haben. Das hat mit Leistungsgerechtigkeit nichts zu tun“, sagt Tobias Schweitzer, AK Bereichsleiter Wirtschaft. „Eine moderne Erbschaftssteuer würde nicht die breite Bevölkerung treffen, sondern nur sehr große Vermögen und wäre ein wichtiger Beitrag zur dringend notwendigen Sanierung des Budgets.“

Eine Erbschafts- und Schenkungssteuer auf Millionenerbschaften würde weniger als 1 Prozent der Fälle betreffen, könnte aber Milliarden für Budget oder Pflegefinanzierung bringen. Je nach Modell wären Einnahmen von 1,5 bis 2 Milliarden Euro möglich.



Es geht nicht um Einfamilienhäuser, sondern um Millionenvermögen

Schweitzer betont: „Niemandem soll das Elternhaus weggenommen werden. Aber wenn Millionenbeträge steuerfrei weitergegeben werden, während Arbeitnehmer:innen jeden Monat Lohnsteuer zahlen, stimmt die Balance nicht mehr. Eine Erbschaftssteuer ist keine Sanktion, sondern ein Beitrag zu mehr Fairness. Der Fleiß der Arbeitnehmer:innen trägt dieses Land. Millionenerben sollten auch ihren Teil beitragen“, so Schweitzer.