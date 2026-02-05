Einladung zur Pressekonferenz Guglielmo Castelli: Sweet Baby Motel, 12. Februar 2026, 10 Uhr, Kunsthalle Wien Karlsplatz

Wien (OTS) -

Die Kunsthalle Wien präsentiert die erste institutionelle Einzelausstellung von Guglielmo Castelli (geb. 1987 in Turin) außerhalb Italiens. Die Ausstellung am Karlsplatz umfasst völlig neue Werke, darunter Gemälde, Skulpturen und ein ortsspezifisches Wandbild.

Mich interessiert die Tatsache, dass der Bildkörper, auch wenn er zerlegt ist, ein einziger Körper bleibt. Genau wie im Theater oder im Kino gibt es eine Szene davor und eine Szene danach, aber was in diesem Moment geschieht, hat eine begrenzte Zeitlichkeit. [...] Das ist der Teil, der mich interessiert, die Tatsache, dass es sich um eine Darstellung handelt, die eigentlich ein Rahmen ist, der ein Universum für sich darstellt.

Guglielmo Castelli

Castelli, der eine Ausbildung in Theaterbühnenbild absolviert hat, hat eine unverwechselbare Ikonografie entwickelt, die sich auf die Geschichte der Malerei, Architektur und Literatur stützt. Seine Kompositionen zeichnen sich durch eine erdige, nächtliche Farbpalette und ihre fließende, traumhafte Qualität aus, die oft schwer in Raum und Zeit zu verorten ist. Zusammen suggerieren sie eine fragmentarische Erzählung, die der Künstler selbst mit dem Filmemachen vergleicht, wo jedes Standbild „ein Universum für sich“ birgt.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Turin, organisiert und von PAC2025 – Piano per l’Arte Contemporanea, gefördert von der Generaldirektion für zeitgenössische Kreativität des italienischen Kulturministeriums, sowie dem Italienischen Kulturinstitut in Wien unterstützt.

Pressekonferenz mit Ausstellungsrundgang:

Donnerstag, 12. Februar 2026, 10:00

mit Michelle Cotton, Sarah Crowe und Guglielmo Castelli

Kunsthalle Wien Karlsplatz



Alle Presseunterlagen finden Sie unter:

Guglielmo Castelli: Sweet Baby Motel – Kunsthalle Wien

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen gerne mit weiteren Informationen zur Verfügung!



Pressekonferenz Guglielmo Castelli: Sweet Baby Motel

Pressekonferenz und Ausstellungsrundgang mit Michelle Cotton, Artistic Director Kunsthalle Wien, Sarah Crowe, Assistenzkuratorin Kunsthalle Wien und dem Künstler Guglielmo Castelli. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Datum: 12.02.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Kunsthalle Wien Karlsplatz

Ausstellungseröffnung Guglielmo Castelli: Sweet Baby Motel

Begrüßung (Übersetzung in ÖGS) mit Giovanni Pugliese, Italienischer Botschafter in Wien, Michelle Cotton, Artistic Director Kunsthalle Wien und Sarah Crowe, Kuratorin Guglielmo Castelli: Sweet Baby Motel

Datum: 12.02.2026, 19:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: Kunsthalle Wien Karlsplatz

Artist Talk und Buchpräsentation

Guglielmo Castelli im Gespräch mit Sarah Crowe, Buchvorstellung von Guglielmo Castelli: Sweet Baby Motel (EN)

Datum: 26.03.2026, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Kunsthalle Wien Karlsplatz