Bachelorstudium stärkt Ausbildung von Elementarpädagog*innen in Wien

Wien (OTS) -

Ab Oktober 2026 wird die Ausbildung für Elementarpädagog*innen in Wien erstmals als grundständiges Bachelorstudium angeboten. Die Pädagogische Hochschule Wien reagiert damit auf den steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften in elementaren Bildungseinrichtungen sowie auf die wachsenden fachlichen und organisatorischen Anforderungen im Berufsfeld.

Das sechssemestrige Bachelorstudium bereitet Studierende umfassend auf die professionelle Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren vor. Neben entwicklungspsychologischen und didaktischen Grundlagen stehen inklusive Pädagogik, Sprachbildung sowie Team- und Leitungskompetenzen im Mittelpunkt der Ausbildung.

Ein zentrales Merkmal des Studiums ist die enge Verbindung von Theorie und Praxis. Umfangreiche, begleitete Praxisphasen in Kooperation mit Wiener elementarpädagogischen Einrichtungen ermöglichen den Studierenden, das erworbene Wissen frühzeitig im Berufsalltag anzuwenden und zu reflektieren.

Mit dem neuen Studienangebot leistet die Pädagogische Hochschule Wien einen Beitrag zur Weiterentwicklung und Attraktivierung des Berufsfeldes der Elementarpädagogik. Ziel ist es, angehende Fachkräfte fundiert auf die vielfältigen pädagogischen, sozialen und institutionellen Herausforderungen in elementaren Bildungseinrichtungen vorzubereiten.

Das Studium richtet sich an Studieninteressierte mit Hochschulreife oder gleichwertiger Qualifikation. Die Bewerbung für den Studienbeginn im Oktober 2026 ist ab 9. Februar 2026 möglich. Weiterführende Informationen sind auf der Website der Pädagogischen Hochschule Wien abrufbar.