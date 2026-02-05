Buntes Faschingstreiben im ORF: Narrisch guate Höhepunkte in TV und Radio

Wien (OTS) -

Die „fünfte Jahreszeit“ in Österreich steuert auf ihren Höhepunkt zu! Bis inklusive Faschingsdienstag, dem 17. Februar 2026, bietet der ORF dem närrischen Treiben wieder die größte mediale Bühne des Landes. Ab Samstag, dem 7. Februar, präsentiert ein bunter Programmschwerpunkt zahlreiche Sendungen in ORF 1, ORF 2, ORF III, ORF KIDS und Ö1. Auf ORF ON sind die TV-Sendungen als Live-Stream bzw. nach ihrer Ausstrahlung auch on demand abrufbar.

Närrische Highlights in ORF 1 und ORF 2

Den Auftakt im Fernsehen macht die neue Dokumentation „Lei Lei zum Jubiläum – 70 Jahre Villacher Fasching“ (Samstag, 7. Februar, 22.00 Uhr, ORF 2), die zum feierlichen Anlass exklusive Einblicke hinter die Kulissen des traditionsreichen Spektakels gewährt. Der Film beleuchtet die leidenschaftliche Arbeit der Darsteller und der Faschingsgilde, die Jahr für Jahr mit viel Herzblut und Engagement den Villacher Fasching zu einem unvergesslichen Erlebnis machen: von den aufwendigen Vorbereitungen über die kreativen Kostüme bis hin zu den humorvollen Auftritten.

Der „Kultfigur Kasperl – König der Narren“ (Sonntag, 8. Februar, 9.05 Uhr, ORF 2) widmet sich die gleichnamige „matinee“-Doku, die sich auf die Spuren des Mythos und der kulturhistorischen Entwicklung des mehr oder weniger charmanten Schelms begibt, der heute noch der Liebling eines ganz jungen Publikums ist. Zu Wort kommen u. a. Universalkünstler André Heller, der 2018 die legendäre Kasperlbühne in der Wiener Urania vor der Schließung rettete, weiters Puppenspieler und Regisseur Nikolaus Habjan oder der bayerische Starkabarettist Gerhard Polt.

Das glamouröseste gesellschaftliche Ereignis des Faschings in Österreich, der „Wiener Opernball“ (Donnerstag, 12. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2), zählt zu den Herzstücken des ORF-Programms zur „fünften Jahreszeit“. Die Details zum bereits veröffentlichten Rahmenprogramm rund um die Live-Übertragung aus der Wiener Staatsoper sind unter presse.ORF.at abrufbar.

„Narrisch guat“ (Samstag, 14. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2) wird’s mit Publikumslieblingen und Akteuren heimischer Faschingsgilden, die ihre besten Gags und Schmähs präsentieren. Für ausgelassene Stimmung sorgen die Faschingsgilde Völkermarkt, der Tschentsche und seine Henriette von der Faschingsgilde Althofen, Chantal vom Feistritzer Faschingsrat, das Bleiburger Faschingskabarett, Luis aus Südtirol, der Feldkircher Faschingsklub, die Vierkanter und viele mehr. Danach steht „Der narrisch guate Luis aus Südtirol“ (22.25 Uhr, ORF 2) nochmals auf dem Programm – mit kabarettistischen Gustostückerln, Witzen und Schmähs der vergangenen Jahre, von und mit dessen Alter ego Manfred Zöschg.

„Spaß beiseite – In Vorarlberg ist der Fasching eine ernste Sache“ (Sonntag, 15. Februar, 16.30 Uhr, ORF 2) heißt eine neue „Erlebnis Österreich“-Produktion des ORF Vorarlberg, die zeigt, wie sich drei traditionelle Vereine – der Schalmeienzug in Lauterach, die Mufänger in Hard und die Faschingsgesellschaft von Bregenz, Hochburg des Faschings im Ländle – Fasnat-fit machen.

Unter dem Titel „Mini Lei Lei 2026“ (Rosenmontag, 16. Februar, 14.15 Uhr, ORF 2) präsentiert das ORF-Landesstudio Kärnten den 60. Kinderfasching aus dem Congress-Center Villach. Flotte Tanzeinlagen sowie lustige Sprechnummern werden bei den Kindersitzungen der Jubiläumsveranstaltung, dem das Kinderprinzenpaar – Prinz Gaudelius LX. und Prinzessin Lena I. alias Linus Leeb und Lena Taurer – vorsteht, für beste Stimmung sorgen.

Am Faschingsdienstag, dem 17. Februar, überträgt der ORF Steiermark unter dem Titel „Das Steirerland im Narrengwand“ (13.30 Uhr, ORF 2) den heuer zum 52. Mal stattfindenden traditionellen Grazer Faschingsumzug live aus dem Zentrum der Landeshauptstadt. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band „Die Südsteirer“. Das närrische Highlight des Tages ist die 71. Sitzung des „Villacher Fasching“ (20.15 Uhr, ORF 2). Die Villacher Faschingsgilde präsentiert erneut ein Programm, das Tradition, Satire und den Villacher Schmäh mit aktuellem Zeitgeist vereint und sich jenen Themen widmet, die Österreich bewegen. Neben etablierten Darstellerinnen und Darstellern – vom „Noste“ über die „Narrzipfer“ bis hin zur „Praktikantin“ und der „Spaßbremse“ – sorgen auch vielversprechende Neuzugänge für humorvolle Akzente. Mit ihren dynamischen Choreografien tragen die Showtänze erneut maßgeblich zur Begeisterung im Saal bei. Wie jedes Jahr sorgt die Live-Musik der ViFa-Tones für die passende Stimmung. Zum Abschluss des Narren-Festtags begeben sich Christoph Grissemann und Dirk Stermann als Sprecher der humorvollen Dokumentation „Willkommen Fasching!“ (0.05 Uhr, ORF 1) ins große ORF-Archiv und zeigen die sehenswertesten TV-Beiträge rund um die närrische Zeit.

Lustiges für die Jüngsten: Fasching auf ORF KIDS

ORF KIDS widmet sich dem Fasching für die Jüngsten auf vielfältige Weise. In der Faschings-Lane „Kunterbunte Highlights“ finden sich Serienfolgen von u. a. „Kiwi“, „King Julien“, „Spellbound“ oder „Schmatzo“, in denen sich alles ums Verkleiden und die närrische Zeit dreht. Außerdem fragt eine neue Folge „Hallo, was machst du?“ (Freitag, 6. Februar) eine Konditorin. Ein „Mini Spezial“ (Samstag, 7. Februar) wirft einen Blick auf den Wiener Opernball, „Meine Jausenbox“ (Samstag, 14. Februar) zeigt Ideen für die Faschingsjause, und in der „BOX“ (Sonntag, 15. Februar) dreht sich alles um den Fasching.

Faschingsspaß mit Comedy-Festspielen in ORF III

In ORF III steht das Programm am Samstag, dem 14. Februar, im Zeichen von Loriot: Ab 12.10 Uhr sind alle 14 Folgen der gleichnamigen Kultserie des herausragenden deutschen Humoristen zu sehen. Am Rosenmontag garantiert Starkabarettist Michael Niavarani im Rahmen des „ORF III Themenmontag“ (16. Februar) beste Faschingslaune: Mit einem Pointenfeuerwerk und musikalischem Witz sorgt er gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in „Nia, Eckel und Co – die lustigsten Songs“ (20.15 Uhr) für Lacher. Weiter geht es mit „Niavaranis Faschingsexpress“ (21.05 Uhr) voller Highlights aus Soloprogrammen und Auftritten mit Publikumslieblingen wie Otto Schenk, Andreas Steppan oder Monika Gruber. In der anschließenden Aufzeichnung eines Geburtstagsevents zu seinem 55. Geburtstag 2023 präsentiert er den „Homo Niavaranicus“ (21.55 Uhr) – ein Wesen, das sämtliche Bereiche des menschlichen (Zusammen-)Lebens in eine Pointe übersetzen kann. Gemeinsam mit ORF-III-Moderator Peter Fässlacher blödelt und witzelt sich Nia durch den Abend.

Am Faschingsdienstag, dem 17. Februar, gibt es ab 15.10 Uhr in fünf Folgen der Kultproduktion „Wer lacht gewinnt“ beste Stand-up-Comedy mit Michael Niavarani und Ossy Kolmann. Weitere humorvolle Höhepunkte verspricht der Hauptabend in ORF III mit „Luis aus Südtirol – Die besten Momente“ (20.15 Uhr), gefolgt vom Programm „Alex Kristan: Jetlag“ (21.00 Uhr). Den Faschingsdienstag beschließen zwei Kabarettgrößen der Nachkriegszeit, Karl Farkas und Ernst Waldbrunn: mit „Best of Karl Farkas“ (22.10 Uhr) und zwei Ausgaben „Farkas, Waldbrunn & Co“ (ab 22.40 Uhr).

Karnevalsmusik in Ö1

Am Faschingsdienstag ist in Ö1-„Ausgewählt“ (17. Februar, 10.05 Uhr) Karnevalsmusik aus aller Welt zu hören. Denn: Wenn die Narren tanzen, schweigen die Regeln. Der Karneval ist ein weltumspannendes Phänomen zwischen religiöser Einkehr, ausgelassener Freiheit und musikalischer Überbordung. Von venezianischer Maskenpracht über rheinische Tollheiten bis zu afro-brasilianischen Rhythmen und Wiener Faschingswalzern spiegelt das Fest der Verkleidungen soziale Sehnsüchte, kulturelle Vielfalt und ganz unterschiedliche Klangwelten. Die Sendung zeigt, wie Musik Grenzen überwindet, tradierte Rollenbilder auf den Kopf stellt und eine Zeit lang die Welt verkehrt, inklusive diesem gewissen Funken Anarchie, der dem Karneval stets innewohnt.