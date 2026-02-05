Drehstart für ORF/ARD/SRF-Dokudrama „Benko – Size does matter“ (AT) mit u. a. Thomas Stipsits, Patricia Aulitzky und Heino Ferch

Wien (OTS) -

„Benko – Size does matter“ (AT) erzählt die Geschichte vom märchenhaften Aufstieg und jähen Absturz eines Mannes, der über Nacht zum Liebling der Finanzwelt wurde. Es ist eine Geschichte von Verführern und Verführten, eine Geschichte über Gier, Glanz und Glamour, eine Geschichte über Macht und Macher. Ein junger Mann, der aus bürgerlichen Verhältnissen stammt, der den Willen und die Fähigkeit zum großen Geschäft besitzt und vom lokalen Dachbodenausbauer zum Architekten eines milliardenschweren Immobilienimperiums aufsteigt – bis irgendwann alles zusammenbricht wie ein Kartenhaus. Das Dokudrama zeigt das Leben des René Benko als Groteske über Macht, Größenwahn und Skrupellosigkeit in der Finanzwelt. Über allem steht die Frage: Wie konnte es so weit kommen? „Benko – Size does matter“ (AT) entsteht im Auftrag von NDR, SWR, RBB, ORF und SRF bei UFA Fiction und ist voraussichtlich im Herbst 2026 im ORF zu sehen.

Gespielt wird René Benko vom österreichischen Kabarettisten und Schauspieler Thomas Stipsits, Patricia Aulitzky ist Nathalie Benko. In weiteren Rollen stehen unter anderem Heino Ferch, Lisa Wagner, Alexander Wipprecht und Harald Schrott vor der Kamera.

Der 90-minütige Film kombiniert Spielszenen mit Archivmaterial und Interviews. Der preisgekrönte Regisseur Raymond Ley (u. a. „Ich bin! Margot Friedländer“, „Nazijäger – Reise in die Finsternis“), der gemeinsam mit seiner Frau Hannah Ley auch als Autoren-Duo fungiert, dreht die Spielszenen seit Ende Jänner bis März 2026 u. a. in Berlin, Potsdam, Hannover, Dortmund, Hamburg und Wien.

„Benko – Size does matter“ (AT) ist eine Produktion der UFA Fiction für NDR, SWR, RBB, ORF und SRF. Die Herstellung wird gefördert mit Mitteln der nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen.