Pfandbonspenden bei SPAR bringen über 570.000 Euro für „Rettet das Kind“

Salzburg (OTS) -

Im Jahr 2025 haben SPAR-Kund:innen nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Umwelt geleistet, sondern auch soziale Verantwortung übernommen: Zusätzlich zur Pfandrückgabe bestand die Möglichkeit, die Pfandgutschrift freiwillig zu spenden. Auf diesem Weg kamen insgesamt 570.525 Euro für die Organisation „Rettet das Kind“ zusammen – das entspricht mehr als zwei Millionen Flaschen und Dosen für den guten Zweck.

Seit Einführung des Einwegpfands am 1. Januar 2025 konnten Kund:innen bei SPAR entscheiden, ob sie ihre Pfandgutschrift behalten oder direkt am Pfandautomaten spenden möchten – eine einfache Möglichkeit, mit jeder Rückgabe Gutes zu tun.

Hilfe bleibt in der Region

Soziales Engagement mit regionaler Wirkung ist ein zentrales Anliegen von SPAR. Deshalb wird bei Spendenaktionen gezielt darauf geachtet, dass die Unterstützung dort ankommt, wo sie benötigt wird. Bei „Rettet das Kind“ fließen die Pfandbonspenden an die jeweiligen Landesorganisationen und kommen Kindern, Jugendlichen und Familien direkt in den Regionen zugute, in denen sie gesammelt wurden.

„ Das Pfandsystem zeigt, wie ökologische und soziale Verantwortung sinnvoll kombiniert werden können. SPAR-Kund:innen haben mit der freiwilligen Pfandbonspende gezeigt, dass auch kleine Entscheidungen große Wirkung entfalten können. Mit den Spenden im Jahr 2025 werden wichtige Projekte zur Unterstützung von Kindern und Familien in Österreich ermöglicht “, so Markus Kaser, Stv. Vorstandsvorsitzender von SPAR.

Langjährige Partnerschaft für Familien in Not

SPAR arbeitet seit vielen Jahren mit der Organisation „Rettet das Kind“ zusammen. Der erste „Rettet das Kind“-Verein in Österreich wurde bereits 1956 gegründet, heute ist die Organisation mit neun unabhängigen, überparteilichen und konfessionell nicht gebundenen Vereinen in allen Bundesländern vertreten. Die Arbeit orientiert sich an der UN-Kinderrechtskonvention sowie an der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Ziel ist es, Kindern, Jugendlichen und Familien in schwierigen Lebenssituationen rasch, unbürokratisch und bedarfsgerecht Unterstützung zu bieten. Die regionale Struktur ermöglicht es, gezielt auf unterschiedliche Herausforderungen vor Ort einzugehen und Hilfe dort zu leisten, wo sie gebraucht wird.

„ Die Möglichkeit, Pfandgutschriften zu spenden, hat 2025 zusätzliche Mittel für unsere Arbeit geschaffen. Wir bedanken uns bei den SPAR-Kund:innen, die diese Option genutzt und damit Kinder und Familien in Österreich unterstützt haben “, so Mario Zagler, Generalsekretär von „Rettet das Kind Österreich“.

Engagement von SPAR und INTERSPAR

Seit Start des Einwegpfands bieten SPAR und INTERSPAR die Möglichkeit, Pfandgelder für einen guten Zweck zu spenden. Die spendenbegünstigte Organisation wird dabei jedes Jahr neu ausgewählt. Im ersten Jahr der Pfandspende konnten Kund:innen bei SPAR, EUROSPAR und Maximarkt für die langjährige Partnerorganisation „Rettet das Kind“ spenden, während die Pfandspenden bei INTERSPAR-Hypermärkten für die zuständige Feuerwehr gesammelt wurden. Insgesamt überließen Kund:innen bei SPAR und INTERSPAR im Jahr 2025 gemeinsam 672.842 Euro an Pfandwert den sozial und gesellschaftlich relevanten Organisationen.

Seit Anfang 2026 kommen die Pfandbonspenden bei SPAR und INTERSPAR den österreichischen Freiwilligen Feuerwehren sowie der Feuerwehrausbildung zugute.

Nachhaltige Pfandrückgabe bei SPAR

SPAR setzt bei der Pfandrückgabe konsequent auf Innovation und Nachhaltigkeit. Im April kam mit dem digitalen Pfandbon eine Lösung hinzu, die den Prozess noch einfacher und nachhaltiger macht. Durch die Nutzung des digitalen Pfandbons wurden bereits mehr als vier Millionen gedruckte Bons eingespart.