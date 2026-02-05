  • 05.02.2026, 10:56:02
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XLNTTLNT.net - Newsletter-Plattform zu Begabungs- und Talenteförderung mit bereits zehn Ausgaben

Machen wir MEHR daraus! – in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein, Belgien, Luxemburg und Südtirol

Wien (OTS) - 

Seit September 2025 bietet XLNTTLNT regelmäßige kostenlose und journalistisch aufbereitete Informationen für alle, die sich im deutschsprachigen Raum für Begabungsförderung und Talententwicklung interessieren. Der Name XLNTTLNT steht für „eXcelLeNT TaLeNT“. Diese Woche wurde die 10. Ausgabe des alle zwei Wochen erscheinenden Newsletters versandt.

Aktuelle Beiträge auf der Plattform sind ein Kurzinterview mit Daniel Oehry (Bildungsminister des Fürstentums Liechtenstein), ein Portrait der Sir-Karl-Popper Schule in Wien, die Vorstellung des Buches „Erfülltes Leben“ von Friedemann Schulz von Thun, das Interview mit „ZIMT – das Magazin für die Psyche“-Gründerin Karina Grünauer sowie der Ausblick auf das Programm der Jahrestagung von Mensa in Deutschland e.V. im April in München.

Thomas Goiser hat das Projekt mit Hilfe einer Förderung der Wirtschaftsagentur Wien (Wiener Medieninitiative) entwickelt und gestartet. Ende März findet ein erstes Community-Format statt.
Der Newsletter ist kostenlos und kann unter xlnttlnt.net abonniert werden.

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Thomas Goiser
E-Mail: [email protected]

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