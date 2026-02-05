Die Grünen OÖ verstärken ihre Kommunikation: Christoph Humitsch übernimmt Leitung Kommunikation und Kampagne

Linz (OTS) -

Die Grünen Oberösterreich stellen die Weichen für die Landtagswahl 2027 und stärken ihre strategische Kommunikation. Mit Christoph Humitsch übernimmt ein profilierter Kommunikations- und Politikprofi die Gesamtleitung für Kommunikation und Kampagne. Der 47-jährige gebürtige Wiener verantwortet künftig die strategische Ausrichtung, Koordination und Weiterentwicklung aller Kommunikationsagenden.

Humitsch bringt fast 20 Jahre Erfahrung in politischer Kommunikation, Kampagnenführung und strategischem Stakeholder-Management mit. Zuletzt war er Mitglied der Geschäftsleitung im CampaigningBureau. Davor war er als Vice Head of Global Communications & Public Affairs bei RHI Magnesita tätig sowie Kommunikations- und Kampagnenleiter der Grünen Wien. In dieser Funktion verantwortete er auch den erfolgreichen Wien-Wahlkampf 2020.

Seine beruflichen Anfänge machte Humitsch in der Kommunikations- und Politikberatung bei Josef Kalina. Über mehr als acht Jahre arbeitete er eng mit ihm zusammen und baute gemeinsam die Agentur Unique Relations auf. Ergänzt wird sein Profil durch ein breites Corporate- und Politiknetzwerk sowie eine fundierte Ausbildung im Bereich systemisches Change-Management.

Stefan Kaineder, Landesrat und Parteivorsitzender der Grünen Oberösterreich, zeigt sich erfreut über die personelle Verstärkung: „Mit Christoph Humitsch konnten wir einen ausgewiesenen Politikkenner und Kommunikationsexperten für unser Team gewinnen. Er bringt strategische Tiefe, Kampagnenerfahrung und Führungskompetenz mit - genau das, was wir für die kommenden Herausforderungen brauchen. Gemeinsam wollen wir unsere Inhalte noch klarer, verbindender und wirksamer kommunizieren.“

Auch Christoph Humitsch blickt mit klarer Haltung auf seine neue Aufgabe:

„In Zeiten wie diesen reicht es nicht, von der Seitenlinie kluge Ratschläge zu geben. Demokratie gerät zunehmend unter Druck - umso wichtiger ist es, sich aktiv einzubringen. Mein Anspruch ist es, gemeinsam mit meinem Team eine starke, anschlussfähige Kommunikation aufzubauen, die Orientierung gibt und eine glaubwürdige Alternative aufzeigt. Unser Ziel ist es, den Menschen in Oberösterreich ein überzeugendes Zukunftsbild auf Augenhöhe zu vermitteln: mit klaren Antworten, Haltung und Hoffnung statt mit Schlagworten, Angstbildern oder opportunistischen Halbwahrheiten.“

Mit der klaren Bündelung der Kommunikationsverantwortung und frischen externen Perspektiven investieren die Grünen Oberösterreich gezielt in Professionalität, Klarheit und Schlagkraft für die politischen Herausforderungen der kommenden Jahre.

Kontakt:

Mag. Christoph Humitsch

Mob.: +43 650 7402136

Mail.: [email protected]