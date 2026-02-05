Valentinstag 2026 in der Wien Holding

Wien (OTS) -

Der Valentinstag steht vor der Tür – ein Anlass, der jedes Jahr aufs Neue zeigt, wie vielfältig Zuneigung, Nähe und gemeinsames Erleben sein können. Auch 2026 laden Unternehmen der Wien Holding dazu ein, den 14. Februar auf unterschiedliche Weise zu begehen: kulturell, entspannend oder einfach zusammen. Vom gemeinsamen Museumsbesuch bis zur wohltuenden Auszeit bietet der Valentinstag Raum für Begegnungen, Gespräche und besondere Momente.

Jüdisches Museum Wien: Valentinstagsführung „Unsere Stadt – zu zweit“

Zur Einstimmung auf den Valentinstag lädt das Jüdische Museum Wien zu einer besonderen Führung für zwei ein. Ob als Paar, langjährige Weggefährt*innen oder beste Freund*innen – „Unsere Stadt – zu zweit“ widmet sich Beziehungen, Ritualen und gemeinsamen Lebenswegen. Ausgewählte Objekte aus der Dauerausstellung und der Schausammlung erzählen von Eheringen, Brautgürteln, Jubiläen und bekannten Wiener Liebesgeschichten. Vor Beginn der Führung werden die Teilnehmer*innen mit einem Glas Sekt willkommen geheißen.

Führung „Unsere Stadt – zu zweit“: Freitag, 13. Februar 2026 um 16:45 Uhr. Teilnahme mit Führungsticket 3 Euro und gültigem Eintrittsticket. Buchung eines Online-Führungstickets: https://quicket.wien-ticket.at/shop/wtosjmw/de/52/47398

Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at

Romantischer Valentinstag am Donauturm

Am 14. Februar 2026 verwandelt sich der Donauturm in einen Treffpunkt für Verliebte, die den Valentinstag auf besondere Weise feiern möchten. Über den Dächern Wiens wartet ein einzigartiges Erlebnis, das Genuss, Ausblick und Romantik vereint.



Das Küchenteam hat für diesen Abend ein exklusives Menü kreiert (auch als vegetarische Variante möglich), die mit kreativen Kompositionen und fein abgestimmten Aromen überraschen. Gäste dürfen sich im Turm Restaurant und im Turm Café auf kulinarische Höhepunkte vor einem beeindruckenden 360-Grad-Panorama der Wiener Skyline freuen. Zusätzlich zum Genuss bieten die Valentinstags-Pakete eine langlebige Rose und die Möglichkeit, mit der Donauturm Rutsche neue, gemeinsame Erinnerungen zu schaffen.



Valentinstagsmenü im Turm Restaurant auf 170 Metern Höhe

Inkludierte Leistungen:

Eintritts- und Liftticket

Mehrgängiges Menü

Getränke inklusive Weinbegleitung

Nutzung der Rutsche

Langlebige Rose pro Paar



Im Turm Restaurant wird das Valentinstags-Special heuer erstmals in zwei Timeslots angeboten:

Einlass: 17:30 Uhr / 20:30 Uhr

Beginn Menü: 18:00 Uhr / 21:00 Uhr

Ende der Veranstaltung: 20:00 Uhr / 23:00 Uhr

Preis Fenstertisch: 199 Euro pro Person



Valentinstagsbuffet auf 160 Metern Höhe im Turm Café

Inkludierte Leistungen:

Eintritts- und Liftticket

Vielfältiges Buffet

Getränke inklusive

Nutzung der Rutsche

Langlebige Rose pro Paar



Einlass: 18:30 Uhr

Eröffnung des Buffets: 19:00 Uhr Ende der Veranstaltung: 22:00 Uhr

Preis Fenstertisch: 149 Euro pro Person

Preis Innentisch: 129 Euro pro Person

Reservierung online.

Wiener Donauturm, Donauturmplatz 1, 1220 Wien, www.donauturm.at

Der Valentinstag bei Wien Ticket: Gemeinsame Erlebnisse lieben alle!

Zum Valentinstag stehen bei Wien Ticket die besonderen Momente im Mittelpunkt: Ob Konzert, Show oder Kulturhighlight – hier gibt es Tickets mit Ermäßigungen bis zu minus 50 Prozent! Denn Zeit miteinander ist das schönste Geschenk.

Mit dabei:

Love Jogging in Laxenburg – minus 50%

in Laxenburg – minus 50% Das Phantom der Oper – 2 für 1 Aktion für ausgewählte Termine

– 2 für 1 Aktion für ausgewählte Termine Wiener Kaiser Wiesn – 2 für 1 Aktion

– 2 für 1 Aktion The Sound of Epic Anime in der Wiener Stadthalle – minus 40%

in der Wiener Stadthalle – minus 40% The Grand Stars Orchestra in der Wiener Stadthalle – minus 30%

in der Wiener Stadthalle – minus 30% The 12 Tenors in der Wiener Stadthalle – minus 30%

in der Wiener Stadthalle – minus 30% Date and Dance in der Eden Bar – minus 25%

in der Eden Bar – minus 25% 50 Shades of Love von und mit Monika Ballwein – minus 25%

von und mit Monika Ballwein – minus 25% Nadja Maleh/Flo & Wisch am Wiener Kabarettfestival – minus 25%

Buchbar ab 6. Februar 2026.

Online unter https://www.wien-ticket.at/de/aktionen/valentinsaktion

Telefonisch im Wien Ticket Call Center unter 01/58885 (Mo bis Sa, Feiertage ausgenommen, 8:00 - 20:00 Uhr)

Persönlich am Wien Ticket Pavillon bei der Staatsoper

Wiener Stadthalle: Holiday on Ice CINEMA OF DREAMS-Tickets schenken

Die neue Holiday on Ice-Show CINEMA OF DREAMS ist von 21. Bis 31. Jänner 2027 in der Wiener Stadthalle zu sehen. Mit CINEMA OF DREAMS schreibt Holiday on Ice das nächste Kapitel der erfolgreichsten Eisshow der Welt. Inspiriert von großen Hollywood Blockbustern erzählt die neue Show eine mitreißende Geschichte über Freundschaft, Fantasie und den Mut, zu träumen. Atemberaubender Eiskunstlauf, opulente Kulissen und ein Soundtrack voller Emotionen verschmelzen dabei zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis.

Tickets für die neue Show sind bereits erhältlich und die ideale Geschenkidee für einen herzlichen Valentinsgruß. Noch bis zum 15. Februar 2026 den Frühbucherbonus mit 30 Prozent Ermäßigung sichern!

Holiday on Ice CINEMA OF DREAMS: Donnerstag, 21.01.2027 bis Sonntag, 31.01.2027. Frühbucherbonus: 30 Prozent Ermäßigung auf Vollpreistickets ab Kategorie A, gültig bis 15.02.2026 und solange der Vorrat reicht.

Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien, www.stadthalle.com

Therme Wien: Entspannung & Genuss am Valentinstag

Ein Tag in der Therme Wien bietet zum Valentinstag 2026 eine willkommene Auszeit vom Alltag. Weitläufige Wasser- und Saunalandschaften, wohltuende Wärme und ruhige Rückzugsorte schaffen den passenden Rahmen für Erholung und gemeinsame Entspannung. Am 14. Februar dürfen sich Gäste, die den „Relax! Tagesurlaub“ buchen, zusätzlich über ein Glas Poysecco freuen. Wer lieber Freude verschenkt, findet in den Thermen-Gutscheinen eine flexible Geschenkidee für entspannte Momente zu zweit.

Mehr Infos und Buchung unter:

Therme Wien, Kurbadstraße 14, 1100 Wien, www.thermewien.at

DDSG Blue Danube: Valentinstag Romantik Dinner Cruise

Am Tag der Liebenden mutiert die MS Admiral Tegetthoff am 14. Februar 2026, um 19:00 Uhr, zum Love Boat und wird bei der „Valentinstag Romantik Dinner Cruise“ zum Schauplatz für einzigartige romantische Momente. Im Inneren sorgt die liebevolle und detailreiche maritime Dekoration für elegante Atmosphäre, während das nächtliche Wien im Hintergrund vorbeizieht. Da Liebe bekanntlich auch durch den Magen geht, lässt ein exquisites 4-Gänge-Menü beim Candle Light Dinner die Herzen von Feinschmeckern höherschlagen. Nach einem prickelnden Aperitif sorgen unter anderem Roastbeef vom Rind, Tomatencremesuppe mit Obershaube, feiner Kalbslungenbraten und Rosenblüten-Panna-Cotta mit Früchten für kulinarische Höhenflüge am Wasser. Stimmungsvolle Live-Musik macht das romantische Date zum perfekten Glücksmoment am Schiff.

Valentinstag Romantik Dinner Cruise: 14. Februar 2026 auf der MS Admiral Tegetthoff. Einstieg um 18:00 Uhr Wien/Reichsbrücke, Abfahrt um 19:00 Uhr, Ankunft um 22:30 Uhr. Preis: 95 Euro pro Person (inkl. Schifffahrt, Aperitif, Menü, Livemusik). www.ddsg-blue-danube.at

Tipp: Auch die Gutscheine der Wien Holding-Unternehmen sind die perfekte Geschenkidee! Mehr Infos zu allen Gutscheinen und Jahreskarten unter www.wienholding.at/gutscheine

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.