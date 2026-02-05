Online-Supermarkt Alfies baut sein Liefergebiet in Niederösterreich und der Steiermark weiter aus

Wien/Graz (OTS) -

Der Online-Supermarkt Alfies setzt seine Expansion wie erst Ende Jänner angekündigt fort und erweitert sein Liefergebiet in Niederösterreich und der Steiermark. Ab sofort kommen damit rund 250.000 Niederösterreicher und 200.000 Steirer in den Genuss, Lebensmittel online zu bestellen. Geliefert wird innerhalb von 120 bzw. 180 Minuten oder in einem gewünschten Zeitfenster von Montag bis Samstag.

In Niederösterreich breitet Alfies sein Liefergebiet in alle Himmelsrichtungen aus. Die vier Wiener Lagerstandorte beliefern nun folgende Gebiete:

Gesamter Bezirk Mödling

Bezirk Tulln bis Kierling und Weidling

Bezirk Korneuburg über Korneuburg bis Bisamberg bis Höhe Stockerau

Bezirk Mistelbach bis Höhe Wolkersdorf im Weinviertel

Bezirk Gänserndorf bis Auersthal, Strasshof an der Nordbahn, Schönfeld im Marchfeld und im Süden bis Orth an der Donau

Bezirk Bruck an der Leitha von Schwechat bis Fischamend im Norden sowie Ebergassing im Süden

Bezirk Baden entlang der Gemeinden Baden und Bad Vöslau bis Leobersdorf, sowie östlich bis nach Ebreichsdorf

In der Steiermark dehnt Alfies seinen Radius rund um die Landeshauptstadt Graz aus. Das Liefergebiet erstreckt sich

im Norden entlang der A9 bis Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung),

im Osten bis Laßnitzhöhe (Bezirke Graz-Umgebung und Weiz),

im Süden nach Wildon bis Lebring (Bezirke Graz-Umgebung und Leibnitz) und

im Westen bis St. Johann ob Hohenburg (Bezirke Graz-Umgebung und Voitsberg).

Wer unsicher ist, ob die eigene Adresse beliefert wird, kann diese auch ohne Registrierung auf alfies.at in das Adresssuchfeld eingeben und dies überprüfen.

In Wien und Graz liefert Alfies innerhalb von 60 Minuten. Ins Umland der beiden Städte bringt der Online-Supermarkt die Bestellungen innerhalb von 180 Minuten bzw. 120 Minuten oder innerhalb eines gewünschten, einstündigen Zeitfensters von Montag bis Donnerstag von 8 bis 23 Uhr, freitags von 8 bis 24 Uhr und samstags von 8 bis 22 Uhr. An Sonn- und Feiertagen sind Vorbestellungen möglich. Der Mindestbestellwert liegt bei 25 Euro und ab 45 Euro ist die Bestellung kostenlos, ansonsten fällt eine Liefergebühr von 3,99 Euro an.

Mitgründer und Geschäftsführer Gunther Michl zur Expansion: „Neben einem breiten Produktangebot aus bekannten Lebensmitteln zu den gewohnten Supermarktpreisen sowie heimischen wie internationalen Spezialitäten setzen wir stark auf Service. Das beinhaltet natürlich die bequeme Online-Bestellung und Lieferung sowie unser Kundenservice-Team in unserer Wiener Geschäftsstelle, aber auch die Mitnahme von leeren Pfandgebinden und die ständige Weiterentwicklung unseres KI-Einkaufsassistenten ‚Alfie‘. Wir erleichtern seit zehn Jahren den Alltag zahlreicher Kunden und freuen uns darauf, nun auch stärker in Niederösterreich und der Steiermark aktiv zu sein.“

Weitere Expansionspläne

Alfies feierte 2025 sein 10-jähriges Bestehen in Wien. Seit 2021 ist der Online-Supermarkt auch in Graz aktiv, seit 2024 in Zürich, der größten Stadt der Schweiz. Mit diesen drei Standorten machte das Wiener Unternehmen, gegründet von drei Salzburgern, vergangenes Jahr rund 33 Millionen Euro Gewinn.

Rund um Zürich erweitert Alfies dieser Tage sein Liefergebiet ebenso und erschließt damit größere Teile der Kantone Zürich, Aargau und Zug. Nach Niederösterreich und der Steiermark wäre im Inland der nächste Schritt eine Expansion nach Linz inklusive den südwestlich angrenzenden Regionen Traun und Wels. „Damit unser Geschäftsmodell funktioniert, brauchen wir Regionen mit über 200.000 Personen und eine gewisse Bevölkerungsdichte, auch im Umland der jeweiligen Stadt“, erklärt Michl. „Die Stadt Salzburg ist noch kein Thema. Nach Linz würde zuerst wahrscheinlich Innsbruck und Umgebung kommen.“

Über Alfies

Alfies ist der Online-Supermarkt, der innerhalb von 60 Minuten liefert. Alfies besticht durch die Kombination aus sorgfältig ausgewähltem Vollsortiment, exzellentem Service und kompetitiven Preisen. Das macht Alfies zum idealen Partner, um dir das tägliche Leben zu erleichtern. Neben Getränken und Lebensmitteln, die man aus dem Supermarkt kennt, umfasst das Sortiment regionale Spezialitäten, die in herkömmlichen Supermärkten nicht erhältlich sind. Außerdem werden Spezialitäten aus fremden Ländern beschafft, um dir das Beste aus Europa und aller Welt anbieten zu können. Alfies ist aktuell im Raum Wien und Graz sowie in Zürich verfügbar. Weitere Informationen: www.alfies.at