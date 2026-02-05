FPÖ-Antauer: „Wer unser System ausnützt, muss die Konsequenzen spüren“

Sankt Pölten (OTS) -

„Unsere Maßnahmen der zusätzlichen Meldepflicht und Überprüfungen etwaiger Zusatzeinkommen zeigen Wirkung“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Sicherheits- und Asyllandesrat Martin Antauer jüngste Zahlen, wonach weit über 100 Ukrainer wegen Zusatzeinkommen oder Urlauben in der Heimat alleine im Dezember 2025 aus der Grundversorgung in NÖ geflogen sind.

„Wir reden nicht nur, wir handeln und helfen unseren Landsleuten Steuergeld zu sparen und entlassen Ukrainer aus der Grundversorgung, wenn sie diese nicht mehr benötigen“, so Antauer weiter.

„Denn eines ist klar: Wer unser System ausnützt, muss die Konsequenzen spüren. Wir schützen somit die Niederösterreicher und strafen alle, die unser Sozialsystem missbrauchen“, schließt Martin Antauer.